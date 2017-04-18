國際現場》中國手機席捲印度

2017-04-18

中國品牌手機正在蠶食鯨吞印度手機市場，數據顯示小米、聯想及OPPO等在印度市佔率由去年的14%上升至46%，印度品牌則從54%降至20%，印度手機製造商要求政府對此採取行動。

英國《金融時報》報導，印度本土手機主流品牌Micromax、Intex在主導市場的同時，十分依賴中國的產品設計和零組件供應商；但根據市場研究公司「Counterpoint Research」，過去1年內，小米、聯想及OPPO等中國品牌手機市佔率強升至46%，印度品牌則僅剩20%市佔率。

Intex科技創辦人班薩爾（Narendra Bansal）表示，「印度政府應該支持他們的人民」，呼籲政府對中國手機課徵反傾銷稅，他認為，即使是中國品牌在印度組裝的手機也需要課稅，因為這些公司同樣受到中國政府的優惠補貼。

消息來源指出，印度手機業者近來會見政府官員，他們提到除了定價策略之外，寶萊塢女星帕度柯妮（Deepika Padukone）正為OPPO代言，印度板球隊隊長柯立（Virat Kohli）也為深圳手機商金立代言。業者強調政府應採取行動，否則不僅是手機行業，政府也將蒙受損失。

（編譯王惠慧）