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美監管擋關 中國安邦收購FGL恐夢碎

2017-04-18

〔編譯盧永山／綜合報導〕「路透」引述知情人士透露，中國安邦人壽將放棄以16億美元收購美國年金和壽險業者Fidelity & Guaranty Life（FGL）的交易，主要因為未能取得美國各級政府監管單位批准。

這個發展再讓外界質疑，安邦人壽在美國的其他交易是否還能持續下去。去年安邦人壽也放棄以140億美元收購喜達屋酒店集團（Starwood Hotels & Resorts Worldwide），最後後者被萬豪國際酒店集團收購。

安邦人壽收購FGL的交易已獲得美國外商投資委員會（CFIUS）批准，卻無法通過美國幾州監管單位的審查。

安邦人壽是在2015年11月與FGL簽署收購協議，原本預定交易截止日期為2月8日，但已展延至4月17日。若安邦人壽能在4月17日獲得愛荷華州金監單位批准舉行公聽會，就能再將交易截止日期展延至5月31日。

但消息人士透露，安邦人壽未能符合進一步展延的條件。該公司原本還需紐約金監單位批准，但已放棄尋求批准的行動。

消息人士並未說明，安邦人壽在拿到CFIUS的同意書後，為何無法獲得美國幾州金監單位的批准，但指出該公司不願依照規定公布若干交易細節。

FGL在2月時曾表示，在把交易截止日展延至2月8日時，曾與安邦人壽達成協議，將尋求其他的收購邀約。FGL與百慕達再保公司Athene Holding等其他競標者的協商仍在持續中。

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  • 中國安邦人壽收購美國FGL恐夢碎。（路透）

    中國安邦人壽收購美國FGL恐夢碎。（路透）

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標題：美監管擋關 中國安邦收購FGL恐夢碎


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