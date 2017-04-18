羅斯︰美貿易保護 遠不及歐、日、中
〔編譯盧永山／綜合報導〕在國際貨幣基金（IMF）和世界銀行本週於華府舉行春季會議前夕，美國商務部長羅斯週日接受英國「金融時報」訪問表示，IMF主席拉加德等人指責川普政府實行保護主義根本是「胡扯」（rubbish），也搞錯對象，美國的貿易保護遠不及歐洲、日本和中國。
羅斯被川普賦予削減美國5000億美元貿易赤字重責大任，對於日前拉加德、世銀總裁金墉 、世貿組織（WTO）秘書長阿茲維多（Roberto Azevedo）在柏林集會，批評川普實施貿易保護主義，呼籲各國捍衛全球經濟和金融架構，深感不以為然。羅斯表示，拉加德等捍衛多邊主義的人對升高的保護主義提出模糊的批評，顯然是針對川普政府。
羅斯說：「他們就是針對我們，沒錯！我們的回應很簡單：我們是主要經濟區中保護主義最少的，我們的保護主義比歐洲、日本和中國還要少很多。我們與這三個經濟區都有貿易赤字，所以他們暢談自由貿易。但事實上，他們所做的就是保護主義。我們每次做點什麼捍衛自己，即便是要求他們負起應負的微小責任，他們就說這是保護主義，這根本是胡扯。」
羅斯的強硬發言令外界側目，因川普近來對貿易問題開始採取較和緩的態度，上週還未將中國列為匯率操縱國。有越來越多跡象顯示，高盛前總裁寇恩（Gary Cohn）等川普政府內的國際主義者，已在貿易政策上壓倒經濟民族主義者。
但在2個陣營遊走的羅斯堅稱，在調整美國的全球貿易關係之際，川普政府仍將追求「美國優先」政策，並強調布列頓森林體系要為不公平的貿易狀態負起部分責任。
羅斯指責拉加德等捍衛多邊主義的人「只會喊口號」，試圖維護從1970年代以來導致美國貿易赤字膨脹的體系。他說：「川普總統對美國出現貿易赤字，還吃掉全球的貿易順差這件事，再也無法容忍。」
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標題：羅斯︰美貿易保護 遠不及歐、日、中
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