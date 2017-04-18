環保疑慮 越蓮花新建鋼廠被喊卡

2017-04-18

越南總理要求提交需求和環評報告

不希望發生第2次「台塑越鋼事件」

〔編譯王惠慧／綜合報導〕越南國家電視台VTV報導，越南總理阮春福（Nguyen Xuan Phuc）週日因環保疑慮，喊停越南蓮花集團投資額達106億美元的新建鋼廠申請案，深怕發生第2個「台塑事件」。

越南蓮花集團是越南第2大鋼廠，去年公布此投資案，佔地4200英畝，完成後的鋼鐵廠每年產能將可達數百萬噸；當地媒體報導，這項名為加拿（CaNa）的鋼廠興建案，計畫設立在越南中部寧順省，已獲得地方政府批准，但仍需中央政府同意才能動工。

越南總理阮春福表示，他不希望再發生第2次「台塑事件」，要求暫停這項新建申請案，並表示投資案的相關單位應提交市場需求和環境影響評估等報告。蓮花集團在接獲停工消息後，不願多加評論。

去年4月，台塑越南河靜鋼廠違法排放廢水，導致越南中部4省海岸污染，大量魚類死亡等事件，污染綿延200多公里，危及當地漁業及旅遊業者的生計，引發當地民眾激憤抗議。

台塑事後承諾賠償約5億美元（約台幣160億）給越南政府，但在幾個月後，漁民及居民仍持續向越南政府和台塑抗議，越南政府此後便加強對此類投資的審查，今年2月，越南政府表示，不會批准任何高環境風險的投資案。越南副總理鄭廷勇（Trinh Dinh Dung）也要求環保部門重新檢視相關規定，在此類投資的建設階段加強檢查和監督。

本月5日越南環境資源部宣布台塑越南河靜鋼鐵廠通過環保部門的檢核，達到可以進行試產的標準，台塑越鋼廠發言人張復寧接受路透訪問時表示，「我們已經記取教訓、向前邁進」，希望今年底有望點火；本月6日在台塑事件1年後，當地居民再次於陸上及海上舉行示威遊行，抗議政府和台塑處理這起事件的態度。