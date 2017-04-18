樂視網展開資產重組 內憂外患情況危急
2017-04-18
全球投融資主管 傳跳槽京東
〔編譯王惠慧／綜合報導〕中國視頻網站樂視網週日晚間公告，繼續推進重大資產重組，自週一起停牌，預計將不超過5個交易日，並表示，擬於近期召開董事會，審議及公布重組方案；另傳出樂視全球投融資主管鄭孝明即將跳槽到京東。
樂視網週日晚間宣布從17日開始停牌，預計停牌時間不會超過5個交易日，並表示新的重組方案將與2016年度報告同時公布。樂視網不斷傳出資金緊張的問題，上週宣布放棄收購美國電視機製造商Vizio，先前也拖欠美國員工薪資，更傳出計畫削減3分之1美國員工。
今年1月融創中國創辦人孫宏斌斥資約169億港元入股樂視網、樂視影業，以及樂視網子公司樂視致新，被認為是救援「同鄉」、樂視創辦人賈躍亭。
此外，彭博引述消息來源報導，樂視全球投融資主管鄭孝明即將跳槽到京東，他於2015年加入樂視，此前曾任職美銀美林、高盛；鄭孝明在樂視主要負責投資、併購等業物，在他任職期間，樂視雲、樂視體育及樂視汽車皆獲得幾億到幾十億美元的融資。
報導指出，鄭孝明和京東的緣份不淺，京東2014年上市時，當時在美銀美林的鄭孝明擔任京東的主要承銷商，同年騰訊買下京東15%股權時，鄭孝明是京東的財務顧問；近來樂視高級主管離職、公司裁員和融資中斷等消息頻傳，樂視汽車聯合創始人、中國及亞太區CEO丁磊上月宣布離職。
樂視在登陸美國後負面消息不斷傳出，旗下「EcoPass」服務也宣布停止，在美國購買樂視手機可以得到EcoPass的3個月免費試用，樂視原本想將EcoPass打造成進入美國市場的基石。樂視在聲明中指出，EcoPass停止服務後，將以3個月的DirecTV NOW服務代替。
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