書劍集》美國依然看緊中國

2017-04-17

◎歐陽書劍

川習會後,美中互動有變與不變,不管是談判手段或交換條件,美國財政部公布貿易對手國匯率政策觀察名單,中國還是主要目標,台灣雖列名其中,卻是唯一有機會在下一次除名的國家。

美國在一九七七年後長期呈現貿易逆差,而德、日及部分開發中國家,反以出口做為經濟成長的引擎,其國內檢討不公平競爭的聲音日盛,因此,在一九八九年後,美國財政部依「一九八八年綜合貿易暨競爭力法」(Omnibus Trade and Competitiveness Act of 一九八八)」定期向國會提出「國際經濟與匯率政策」報告,分析貿易對手國是否藉操縱匯率提高對美貿易的競爭力,做為啟動貿易報復手段的條件。

近三十年,美國財政部的報告雖偶爾顯露強硬的報復態度,但虛張聲勢居多,美國貿易逆差幾乎沒有改善,雖然中國藉由出口加速經濟成長,對美出超屢創新高,壓低人民幣匯率提高競爭力的指控雖未絕於耳,趨勢卻從未改變。

美國國會對行政部門束手無策的不滿逐漸高漲,二○一五年通過「貿易便捷化暨執行法」(Trade Facilitation and Trade Enforcement Act of 二○一五),賦予財政部更明確的責任及政策工具,需每年二次定期公布「美國主要貿易夥伴外匯政策」(Foreign Exchange Policies of Major Trading Partners of the US)報告,監控前十二大貿易對手國是否壓低匯率搶占國際市場。

在二○一六年四月公布的第一次貿易夥伴外匯政策報告中,美國財政部擬定三項指標,符合其中二項即列入觀察名單,三項均滿足即採取進一步行動。三指標分別是一、對美國貿易順差超過二百億美元;二、經常帳順差超過該國國內生產毛額(GDP)的三%,以及三、持續單向地干預外匯市場,十二個月內淨買入外幣超過GDP的二%。第一次報告的觀察名單有台灣、中國、德國、日本及韓國,二○一六年十月的第二次報告則多了瑞士。

美國財政部上週公布第三次報告,觀察名單沒有更動,台灣再度與中國、日本、韓國、德國及瑞士同榜。台灣去年經常帳順差超過七百億美元,為國內生產毛額的十三.四%,雖僅滿足超過GDP三%這一項條件,不過,因美國財政部希望確定政策改變非僅一時,一旦列名觀察名單,至少將持續二期,所以還未除名。

中國雖已連續二次僅滿足對美國貿易順差超過二百億美元一項指標,不過,美國財政部此次新增一項監控條件,就是主要貿易對手國對美國有大額出超,且出超占美國總貿易赤字不成比例的龐大時,則即使未滿足三項指標中的二項,依然會列入觀察名單,中國因此再度入列。

中國二○一六年GDP近人民幣七十五兆元,GDP的二%就超過二千億美元,中國的經濟規模龐大,所以對美國財政部訂定的外匯干預及經常帳盈餘二項標準原享有最大迴旋空間,不過,相對而言,因對美國商品貿易出超金額龐大,這一項指標將無法輕易擺脫,下一次依然會被列在觀察名單中。

國際經濟情勢持續轉變,美國景氣穩定上升,失業率創十年低點,這一次的報告,美國財政部態度堅定但和緩,唯一配合川普演出的用語,是承諾主動積極及時時警戒監控並對抗不公平的貨幣操縱行為。對台灣的外匯政策,美國雖尚未完全認同,相對並無不滿,只希望改變能夠持續。

因中國對美出超金額龐大,其他四國又均滿足二項指標,勢必仍在美國匯率報告的觀察名單中,只有台灣在提高外匯存底管理的透明度後,有機會除名;我國外匯市場若有太激烈波動,將不是反映對美國制裁的恐懼。