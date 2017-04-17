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中國未列匯率操縱國 川普認了︰合作處理北韓問題

2017-04-17

〔編譯盧永山／綜合報導〕美國財政部上週公布的報告並未將中國列入「匯率操縱國」，和川普過去對中國大肆抨擊的言論大相逕庭；對此，川普週日最新的推文有了說明，他直言：「中國正在北韓問題上與我們合作，我為什麼要把他們列為匯率操縱國？我們將看看情況如何。」

川普先前批評，美國的貿易夥伴操縱匯率，尤其是中國，但最近已收回這種批評，改口中國並未刻意貶值人民幣來提振出口。根據美國財政部的報告，對美國擁有龐大貿易順差的中國、日本、南韓和台灣續列「匯率操縱國」觀察名單，但報告對未來採取行動預留了空間。

日本農林中金總合研究所首席經濟學家南武志（Takeshi Minami）認為：「美國這次決定不將中國列為匯率操縱國，是因為需要中國在北韓議題上合作。隨著北韓情勢發展，我們不知道下次美國財政部發布報告時會發生什麼事。」

由於川普政府的首要貿易議題是降低赤字，專家表示，美國最合理的選擇就是，把貿易夥伴干預外匯市場的監測時間，由十二個月拉長至好幾年。

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  • 川普週日最新的推文，中國正在北韓問題上與我們合作，我為什麼要把他們列為匯率操縱國？（彭博資料照）

    川普週日最新的推文，中國正在北韓問題上與我們合作，我為什麼要把他們列為匯率操縱國？（彭博資料照）

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