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國光停建 石化高值化轉捩點

2017-04-17

〔記者黃佩君／台北報導〕二○一一年國光石化確定停建後，台灣石化業即確定未來只能朝高值化、低污染方向前進。經濟部工業局同年開設石化高值化辦公室，輔導廠商逐步邁向高值化，串連上中下游業者成立研發聯盟；中油、台塑等大廠近年也有高值化關鍵投資，包括中油與日商合資成立曄揚、台塑也與美商科騰合資成立台塑科騰等，目前已到成果階段。

經濟部官員表示，自從國光石化確定停建後，台灣本土石化業「衝量」的模式已不可行，僅能朝高值化方向發展；台灣大廠也均有共識，並有多項投資成果。包括中油與日商ＫＨＮ及兆豐於前年合資成立曄揚公司，是日商在台最大石化投資案，投資達一三七億元、設立十八萬公噸異壬醇及二．一萬噸丁烯三聚物等的高值石化廠，可製成高級可塑劑，應用在汽車及導電材料等產業。

台塑二○一三年則與美商科騰合資成立台塑科騰公司，為台廠首見與國際公司合資高值化案例；去年底已完工，今年三月經環評大會同意量產。

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