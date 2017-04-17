國光石化停建 中油啟動清算

2017-04-17

〔記者黃佩君／台北報導〕二○○八年馬政府核定國光石化落腳彰化大城，後演變成延燒超過一年的環保抗爭事件；雖於二○一一年拍板停建，已成馬政府任內公民抗爭先聲。國光石化當時並未解散，仍持續尋求至馬來西亞設廠等出海機會；但日前行政院已通過中油提出解散國光石化申請，預計今年內將清算完畢。

國光石化的前身「八輕」於一九九五年正式提出，主要是台塑六輕建立後，國內其他石化業者擔心台塑掌握原料，希望中油以國營事業身分承擔供應原料責任，後又加入搬遷五輕功能。

但計畫提出後持續遭到反彈，場址也一再改變；二○○五年遠東、長春、和桐、中纖、富邦等公司與中油共同成立「國光石化科技公司」，希望投資彰化大城鄉海埔地。而在二○○八年雲林離島工業區環評受阻後，馬政府拍板落腳彰化大城鄉，由行政院專案核定列為國家重大投資計畫，並進入環評。

但由於環保意識覺醒，演變為公民「遍地開花」型抗爭；二○一一年四月環評審查會認定國光石化「不應開發或有條件通過」，馬政府也正式拍板停建國光石化，未來朝推動台灣石化業高值化方向邁進。

然而國光石化公司並未解散，民股股東共識「國光石化要繼續存在」，尋求海內外投資機會；當時曾傳積極與馬來西亞接洽於邊佳蘭投資，另傳赴中與古雷計畫結合，卻均無下文。

中油今年初通過將啟動國光石化清算作業。根據公司登記資料，目前國光石化資本額為五．四億，中油持股四十五％、遠東東聯廿一％、長春集團廿一％、中纖九％、和桐三％；目前中油並未派任董事長。

據了解，行政院日前通過經濟部呈報的解散案。中油表示，已進入清算準備程序，國光之後將開董事會通過，再選定日期開股東會，各股東同意清算解散後，才正式啟動公司法的清算機制，預計今年底前完成。

民股對清算有共識 仍尋求國外投資

中油說明，民股對清算已有共識，但不代表合作喊停。目前與一些股東仍在談國外投資，未來將在印尼等地配合新南向或本國高值化等政策，尋求投資機會。