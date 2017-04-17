| 設為首頁 | TAIPEI TIMES | yes123求職網 | 爆料投訴 | 廣告 | 手機版 |
  • 自由體育
  • 自由娛樂
  • 自由評論網
  • iStyle頻道
  • 3c頻道
  • 汽車頻道
  • 地產頻道
  • 週報網頁版
 首頁 > 財經

歹戲拖棚？ 新增200多案延燒

2017-04-17

〔記者王孟倫／台北報導〕ＴＲＦ這項商品即將走入歷史，不過，風波恐怕還無法完全落幕；因為近期又有投資人跳出來抗議，並冒出兩百餘件新的爭議案件；金管會表示，若屬於過去已達共識之案件，盼投資人能遵循共識結果。

針對ＴＲＦ交易爭議處理，金管會去年已要求國銀業者必須積極與投資人以「協商和解」、「申請調處」或「聲請仲裁」方式解決；根據金管會統計，至去年九月底，發生爭議的ＴＲＦ等商品有二○三件，其中，銀行配合處理有一九六件，比率高達九十七％，僅七件還在與客戶協商或訴訟中。

以上述數據來看，延燒三年的ＴＲＦ風暴似已控制住了；不料，三月底「ＴＲＦ受害聯盟」赴金管會陳情抗議，又「新增」兩百餘件ＴＲＦ的爭議案件。

金管會表示，這些是去年十月以後的新增案件，當中有部分是已達成和解、後來卻反悔，也有未曾表達異議的投資人提出申訴及抗議，希望爭取到更好的和解條件。

民進黨立委余宛如表示，有些中小企業投資人原本基於企業經營與信用考量，而自行吸收損失，看到主管機關積極施壓處理，現在才敢出來抗議。

獲共識又反悔 恐生道德風險

對此，銀行局指出，若雙方過去已取得共識，後來又表示異議，可能衍生道德風險；尤其，有投資人與銀行決定走仲裁途徑、並簽訂仲裁協議，卻臨時不依仲裁法進行仲裁，要求銀行全賠或高成數賠償。

金管會強調，若已達成共識之案件，應遵循共識結果，以維護銀行與客戶間之信賴關係及市場秩序。

民營國銀主管直言，ＴＲＦ事件已經燒了三年，應趕緊告一段落，不能無限上綱，否則真的會沒完沒了。

廣告
  • 本國銀行銷售TRF爭議 金管會相關處置措施及強化規範

    本國銀行銷售TRF爭議 金管會相關處置措施及強化規範

自由電子報 APP 全新上線

iOS

Android

看更多！請加入自由時報粉絲團

相關關鍵字： TRF ＴＲＦ
相關新聞
Top
財經‧本日最多瀏覽
» 更多財經新聞
網友回應
熱門新聞
編輯推薦
圖
自由體育more »
圖
自由娛樂more »
圖
自由評論網more »
贊助商廣告
iStyle頻道more »
3C頻道more »
汽車頻道more »
-
韓式✧泡菜牛肉炒飯
廣式✧XO干貝醬
電鍋菜✧蒜蓉茄子
好吃苦瓜怎麼挑？
轉寄

標題：歹戲拖棚？ 新增200多案延燒


*收件人 Email 
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名 
*你的 Email 
訊息
 驗證碼   驗證碼有大小寫之分  
Top
2017年4月17日‧星期一‧丁酉年三月廿一日
新聞查詢：關鍵字 | 昔日新聞
熱門關鍵字
自由時報
版權所有 不得轉載 © 2017 The Liberty Times. All Rights Reserved.