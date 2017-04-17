蘋果傳2370億美元收購迪士尼
2017-04-17
〔編譯盧永山／綜合報導〕蘋果和迪士尼都是全球知名品牌，兩者若合而為一，將成為媒體娛樂業巨獸。RBC Capital Markets股票分析師達亞納尼（Amit Daryanani）日前發布報告表示，蘋果收購迪士尼是最近他接觸的投資人最津津樂道的話題，儘管兩者合併的可能性極低。
達亞納尼表示，他會做這樣的預測，是因為蘋果執行長庫克今年1月發布蘋果年報時表示，未來5年蘋果將把服務事業營收增加1倍。這番說法讓達亞納尼和投資界認為，蘋果的創新已死。
達亞納尼指出：「庫克想表達的是，蘋果未來的重心將擺在如何從現有客戶群進行收成和賺錢，而非擴大現有客戶群。向這些客戶群賣更多東西，如電視節目、電影或者迪士尼樂園門票，是從客戶群賺更多錢，無須進一步創新的最好方式。」
蘋果過去12個月在服務事業的營收達250億美元，達亞納尼因此總結，若庫克不再創新，要在未來5年內將服務事業的營收倍增，也許需要進行大筆併購，像收購迪士尼。達亞納尼表示，蘋果收購迪士尼的好處之一，就是增強彼此的品牌知名度，其他好處包括分散蘋果的營收來源。iPhone營收占蘋果去年度總營收2180億美元的64%，迪士尼可貢獻約600億美元營收。
達亞納尼預估，蘋果可能出資2370億美元收購迪士尼，較其發布報告時迪士尼股價溢價40%。不過，他認為蘋果收購迪士尼的可能性極低，且他做這個假設的前提是，川普政府成功調降企業稅，讓蘋果可能將海外藏匿的逾2000億美元現金匯回。
但即便共和黨控制國會兩院，由於川普提出的健保改革遭到挫折，近期內國會處理調降企業稅的可能性微乎其微。
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