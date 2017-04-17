〈台股青紅燈〉誰在「鳥」擊李世光？

2017-04-17

官場文化向來是黨同伐異、弱肉強食，最近經濟部長李世光的「鳥」溪事件，更令人感歎政治黑暗、江湖險惡。

根據4月初出刊的某周刊報導，3月20日行政院召開記者會解釋前瞻計畫中的綠能與水環境，李世光把中部烏溪念成「鳥溪」，並說高層因此對李世光的政績也凍未條；另外，也提及亞泥採礦權展延批准速度太快，把外界的批評聲也全歸咎到這位部長身上。

這是一個很有趣的訊息，3月20日的記者會，整場記者沒有人當場提及李世光的「鳥」溪口誤，反而是有人用放話的方式，在2星期後突擊李世光。

這也不是什麼了不起的疏失，今年1月，行政院長林全去金門主持「金馬聯合服務中心」揭牌儀式，也把去年造成金門重大災損的「莫蘭蒂」颱風，說成「莫拉克」颱風，如果真要興師問罪，林全也難逃不關心民瘼，老是在狀況外的罪名。但是沒有人透過周刊放話，指責林全的不是，因為大家都知道這是口誤，沒有橫生枝節、強加罪名的價值。

至於亞泥採礦權展延一案，平心而論，是礦業法本身條文有問題，該法第十五條及第十八條均有明文規定核駁礦權與否的要件，任何人只要不違反這些規定，身為主管機關的經濟部只能同意展延，否則也必須面對礦權業者的控訴，如果行政院真對國內礦業採探有政策立場，就應修法改正，用這種暗中放話的手法，對付同為內閣成員的同事，說實在的，有必要搞到這麼難看嗎？（紅布朗）