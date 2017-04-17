〈熱門族群〉LED應用百花齊放 晶電億光營收回溫
〔記者羅倩宜／台北報導〕物聯網時代來臨，LED應用百花齊放，包括車用感測、智慧家庭、紅外感測、甚至殺菌應用等，均逐步開始發酵。再加上原有一般照明及車燈市場需求，帶動LED上下游龍頭晶電（2448）、億光（2393）3月營收回溫。展望後市，業者認為，基本面雖改善，但中國廠商仍在擴產，下半年供需將出現變數。
晶電3月營收創下11個月新高，4月份新接藍光訂單均屬高單價，有助改善產品組合。另第1季營收來自紅外及車用的產品比重偏高，均有助改善獲利，預料Q1毛利率將優於前季的18%。
LED應用不斷推陳出新，包括虹膜辨識、VR/AR動態感測、手機的近域感測、安控等，都帶動需求回溫。晶電總經理周銘俊表示，這類新應用占營收比重較小，晶電規模太大，營運明顯改善須仰賴商用規格產品的復甦。所幸目前TV及照明的需求不俗，晶電藍光產能已滿載，甚至出現供給缺口達3成；照明價格也有止跌跡象，第2季營運表現不錯。
封裝大廠億光3月營收優於1、2月，惟第1季受傳統淡季及匯率影響，業績年減3%。目前最大宗的背光及照明2項產品占營收各約2成及3成，其他包括車用、小間距螢幕、不可見光屬高毛利，合計占營收5成。小間距螢幕因普及率日漸提高，今年需求穩定成長；車用LED則有銅鑼新廠產能加入，今年業績增幅可達2成。不可見光同樣受惠物聯網，出貨持續成長。
垂直整合廠隆達（3698）3月營收月增近3成，主要來自前2個月的遞延效應。在商用規格的背光及照明市場，隆達長期致力差異化，先後推出不少得獎產品，今年持續深耕，在下月登場的美國LFI照明展，將展出生鮮食品燈，搶攻高單價商用照明市場。車用市場方面，隆達近期也推出新款LED頭燈、封裝模組，及雷射頭燈概念品。
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