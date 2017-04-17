〈熱門族群〉iPhone 8加持 PCB下半年走俏
2017-04-17
〔記者卓怡君／台北報導〕搭上蘋果iPhone 8熱潮，PCB族群股價今年以來活力四射，繼上游材料相關個股強勢大漲後，近來熱度陸續轉到下游個股，外資最近點名台郡（6269）、欣興（3037）可望受惠，大幅調升目標價，PCB業者表示，隨著客戶新機陸續上市，下半年表現可望優於上半年。
台灣PCB產業首季表現不俗，淡季不淡，市場對於接下來的iPhone 8高度期待，尤其新機將導入類載板技術，法人看好欣興、華通（2313）可望受惠，台郡則傳出拿下iPhone 8無線充電軟板，後市更添想像空間。
台郡上半年的產能利用率優於去年同期，由於軟板取代部分硬板趨勢持續，台郡今年加碼進行高階軟板相關投資，預估今年資本支出將不低於20億元，今年台郡在軟板市占率可望再擴大，公司看好下半年營收將有大幅度成長。
華通首季淡季不淡，美系與中國手機客戶對HDI板需求熱絡，產能利用率高達8成至9成左右，遠優於去年同期的6成水準，目前正切入類載板領域，可望奪下iPhone 8類載板相關新單。
不過，由於首季新台幣升值幅度大，可能影響PCB業者毛利與獲利表現，建議不宜過度追高相關個股，逢回再擇優布局。
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