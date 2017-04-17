〈熱門族群〉面板漲價延續到Q2 面板廠獲利可期
〔記者陳梅英／台北報導〕大尺寸電視面板報價持續上漲，尤其是50吋與65吋到目前為止仍供不應求，法人樂觀預期，電視面板漲價可望延續到第2季，這將使得面板雙虎獲利持續走強，加上中國不滿韓國之前部署薩德，「禁韓令」也影響到面板採購，台廠是最大受惠者，目前已有外資預估友達（2409）與群創（3481）今年每股稅後盈餘都可望達2-3元水準。
友達與群創預定在4月27日與5月10日舉行線上法人說明會，屆時將發佈首季財報以及對第2季展望。
面板產業去年下半年不管是大尺寸電視、顯示器面板，還是小尺寸手機面板全都處於供不應求情況，帶動面板廠難得榮景，大、小面板都賺錢，今年首季原本預期要進入季節淡季，電視面板卻因三星關閉1座7代LCD，夏普面板不再外賣等效應持續發酵，加上電視尺寸朝大型化發展，即使有群創8.6代線產能於首季開出，也因50吋電視面板生產良率不佳，導致大尺寸電視面板供應持續吃緊。
根據市調機構的報價資訊，4月上旬，32吋等中尺寸電視面板報價持平，但50吋與65吋大尺寸電視仍有上漲空間，且在上半年產能增加幅度低於需求以及中國品牌廠在五一銷售來臨前的拉貨潮帶動，第2季電視面板報價欲跌不易，只是，顯示器以及筆電面板已有部分尺寸報價開始走跌，手機面板也存在同樣情況。
友達與群創今年首季營收分別為885.6億元及860億元，與去年第4季相比，減少幅度僅3.6%與3.8%，但年成長分別達24.5%及52.5%，群創的高成長除了去年因南台灣地震基期相對偏低，還有路竹8.6代線開出。
不過首季台幣升值，友達先前曾表示台幣每升值1個百分點對淨利影響就是0.4個百分點，匯率也將侵蝕面板雙虎首季獲利，但法人仍樂觀預估友達與群創首季獲利都將與去年第4季看齊，其中，群創首季還有處分轉投資公司GIS-KY業外收益入賬，獲利有機會優於去年第4季。
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