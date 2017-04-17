〈熱門族群〉國巨集團帶頭衝 被動元件好威風
2017-04-17
〔記者張慧雯／台北報導〕近來國巨（2327）集團接連傳出好消息，讓被動元件類股在台股下跌盤整之際表現格外亮眼！
上週凱美（5317）公告，旗下凱美（香港）出售旗下杰美康100%股權，處分利益達6.9億人民幣（約新台幣31億元），約可貢獻每股稅後盈餘（EPS）22元，使得凱美及持股凱美逾54%的智寶（2375）上週連續2天跳空漲停，國巨（2327）上週也一度來到93.6元，創下1998年2月以來新高價位。
法人推估，智寶目前持股凱美比重約54%，若以智寶目前股本9.15億元概算，凱美處分利益可對智寶EPS貢獻約18元，至於國巨持有智寶約1成多股權，也同樣間接受惠；據凱美表示，預計在相關簽約條件完成後，今年第4季底至明年第1季初一次性認列收益。
凱美也指出，出售杰美康股權，是全面更新電解電容器生產廠區與設備的一環，此次交易所得價款，除設置新廠外，未來也將用以調整資本結構，穩定長期股利配發，以及尋求與其他同業策略合作或併購之用。
被動元件電感廠美桀（5255）也看好今年需求增溫、繼續擴廠，美桀表示，今年將在重慶廠追加30條全自動化生產線，估2月在產能和接單均成長下，營收可望恢復成長，首季已展現擴產效益挹注營運成長，全年營收仍可持續成長。
而法人對於被動元件類股的看法則顯得樂觀，台新投顧日前報告即指出，被動元件類股受惠日廠退出一般型MLCC，且蘋果新款iPhone提前備貨，讓MLCC產業持續供給吃緊，而手機規格提升，被動元件新增RF元件需求，產業前景看佳，若無意外，2017年營運狀況應會比2016年來得好。
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