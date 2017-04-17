〈熱門族群〉北韓情勢緊張 航空股挫咧等

2017-04-17

〔記者王憶紅／台北報導〕航空雙雄在擴大航點、增加航班下，第1季營收都較去年同期增加，法人指出，雖然兩岸夏季班表減少，但隨著其他區域增航，以及第2季小旺季到來，單季營收將季增。至於近期國際情勢詭譎多變，東北亞航線是否會受到衝擊，則須觀察。

長榮航去年營收首度贏過華航後，可說黃金交叉，且此態勢可望持續。長榮航第1季營收380.64億元，年增9.05%，華航第1季營收358.04億元，年增2.32%。

長榮航上週五舉辦上市以來首次法人說明會。長榮航總經理陳憲弘指出，今年在11架客機陸續交付，以及新增航點、航班下，客運運能可望年增20%，貨運在消費性產品持續短小輕薄趨勢下，預計運能持平。而就各區域營運表現，貢獻獲利最大的是兩岸航線，其次為東北亞，而北美航線在達經濟規模下，也是重要的獲利來源。

長榮航今年因接收復興航空航權，將新增松山─浦東、松山─天津及松山─重慶新航權，在增班方面，包含舊金山、芝加哥、多倫多、溫哥華及西雅圖等城市都將增航。不過，因中客來台減少下，長榮航夏季班表中，兩岸航線為74班，較去年減少10%。

長榮航營運成本中，以燃油成本為大宗，在油價走跌下，燃油成本從2015年的32%，降到2016年的26%，其次為用人成本的15%。

長榮航去年用油1472萬桶，平均每桶油價51.46美元，燃油避險支出約20.07億元，今年第1季燃油避險支出降至1.4億元，燃油避險也降到20%以下。

在人事成本方面，2016年薪資調幅影響成本約2-3%，另外，1例1休後，預計將增加2億元支出。