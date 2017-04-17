＜品牌故事＞想要做醫療品牌 台灣只能打群架
2017-04-17
記者陳永吉／專題報導
至於台灣現在該怎麼發展醫療品牌？雃博董事長李永川認為，「一定要打群架」，很多大型醫療公司的成長，都是靠併購，因為很難花時間慢慢去建立；或者用最快的速度建立一個平台，吸引新創公司將產品放上來，讓有經驗的公司去主導這個平台，直接接觸市場去定義正確的產品，免得走冤枉路。
政府常常把資源分散
李永川話鋒一轉，砲口向內，他說台灣政府常常把資源分散，雨露均霑卻杯水車薪，這種game玩了20幾年，請問有結果嗎？如果這種遊戲玩夠了，為什麼不集中火力弄好一個平台，雃博不介意被利用，因為雃博很多冤枉路都走過了，經過5、6年活了下來，目前做品牌至少還算有一點成果，雃博可以當一個很好的領頭羊。
李永川說，台灣醫療品牌要成功的機會應該在亞洲，因為亞洲人口多，中產階級正在興起，而且相較於歐美都是政府的醫療保險為主，目前亞洲仍偏重在自費市場，因此在亞洲可以玩一套自己的模式，透過物聯網，醫療服務可以更親民更廉價、更普及，這絕對是台灣的機會。
他說，雃博現今在亞洲有4個據點，會快速擴充至7-8個，並且會建立起平台，歡迎台灣過去培養的人才跟技術，到這個平台上來玩，將新創的產品帶到市場去，這是台灣將醫療走到國際化的一個方式。
為了能讓台灣醫療品牌走出去，李永川甚至不諱言，可以把公司第一大股東的位子讓出來，給政府的基金或是有資金、更強的企業入股，讓資金集中火力，也可以請來一流人才，大家合作一起把台灣品牌推到國際去。
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