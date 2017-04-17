＜品牌故事＞醫療品牌門檻高 器材少量多樣
2017-04-17
記者陳永吉／專題報導
「做品牌的思維跟代工不一樣，做醫療品牌的思維又跟一般消費性產品不一樣。」雃博董事長李永川一語道破台灣轉型的困難。李永川說，台灣最強的是代工，現在檯面上比較好的公司，也大多是以代工為主要營收，因為這是最熟、也是最有把握的，但是台灣要自己走得更遠一點，更永續的發展，幫下一代留下更有價值的傳承，「品牌」是一個選項。
李永川說，代工是客戶付錢，告訴你要甚麼，整個公司的DNA都不知道是什麼，他回想過去的經驗，雃博早期想自己研發呼吸治療器，一開始先去買別人的產品，看別人的規格，別人有的，自己也要有，結果做出來的產品就像是拼裝車，研發3年去參加醫療展，發現別人的產品都變小了，原來自己閉門造車，沒有跟市場接觸，這是代工廠的宿命。
後來李永川直接飛到西班牙拜訪客戶，才發現自己的產品不但又大又笨重，而且沒沒無聞，重點是要做過臨床試驗，要對病人有效果，這時他才發現，自己的拼裝車完全沒個性就算了，連最根本的病人需求都不知道，產品定位完全是零。
產品線至少有8萬種系列
李永川說，醫療品牌跟一般消費電子品牌不同，醫療器材非常少量多樣，產品線至少有8萬種系列，中高階的醫材還要臨床驗證有效，而且每個國家又有不同法規，這跟消費性電子產品可以標準化、贏者全拿有很大的不同。
而且醫療使用者比較少，大家都是生病時才會用到，加上需要很多在地化的服務，因為保險、生活習慣的差異，就以氣墊床來說，在台灣有家人生病住院，會有人全程照顧，不用擔心褥瘡問題，但在歐美若是住院，醫院不能讓病患長出褥瘡，否則保險費用醫院必須全部負擔，這就衍生出氣墊床的需求，但在台灣卻不是這樣。
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