＜品牌故事＞不想只是被利用 從代工轉做品牌

2017-04-17

記者陳永吉／專題報導

「如果不做品牌，我可以賺更多！」雃博董事長李永川說，不做品牌前，代工做了十幾年，營運也很穩定，甚至還在SARS期間買了土城廠辦大樓，原本可以一帆風順，但2009年金融海嘯過後，客戶一句話︰「我就是在利用你們」，道盡了代工廠的悲哀，讓李永川決心走向品牌。

2009年還在金融海嘯期間，2010年又發生歐債危機，李永川跑到代工客戶、也是全世界最大的病床公司——Hill-Rom，希望談新的訂單，原本也做棺材的Hill-Rom，那年將經營事業延伸至生前契約，要將公司分割，把病床公司獨立出去，也換了新的CEO，因此李永川希望不只談低階氣墊床的ODM訂單，也能談下高階的OEM訂單。

李永川回憶說，當時是新公司的副總裁接待他，結果很直白的跟李永川說，「金融海嘯我們自己都裁員25%，現在我們自己都吃不飽了，怎麼給你們訂單？而且有專利的產品給你們代工，我們還要教你們怎麼做，有一天你會變成我們的對手。」

代工要看人臉色

這段話讓李永川大夢初醒，深深體會自己原來是被利用的，回到台灣之後，思考是不是走一條自己的路，因為代工很容易被取代，成長到一個階段也會停滯，還要看人臉色，後來先選擇到每個國家醫療法規不相同、競爭相對不激烈的歐洲，開始做品牌通路，李永川說，當初的抉擇還算正確，現在雃博在歐洲有4個公司，品牌比重一路上升，到去年已經接近80%，毛利率也提高了十個百分點，已經真正成為一個品牌公司，可以繼續花錢，去支撐這個品牌夢。