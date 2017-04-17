＜品牌故事＞呼吸器專利戰役 小蝦米打贏大鯨魚
記者陳永吉／專題報導
雃博以氣墊床起家，切入品牌一開始也算順遂，在氣墊床外，想要多一個核心能力，知道氣墊床核心技術是馬達，而馬達是呼吸治療器的關鍵零件，且睡眠治療是一個大產業，因此雃博成立研發團隊進軍睡眠治療產業。
進軍睡眠治療產業
其實雃博研發呼吸治療器的時間不算短，真正能搬上檯面的是第三代產品，掌握微型無刷馬達的關鍵技術，成為當時市面上最小的呼吸器，並在2012年拿到「台灣精品銀質獎」，先在歐洲銷售，緊接著進入美國市場，沒想到，競爭對手早就等著要告他們，這場小蝦米對抗大鯨魚的故事，成為近年台灣最經典的專利戰役。
雃博董事長李永川說，2012年10月雃博才在美國開賣呼吸治療器，而且賣的數量不多，但是隔年4月就收到國貿局連發3封信，通知他們被告了！而且告他們的是全球前兩大廠之一的ResMed，這家公司2012年睡眠相關產品營業額為400億台幣，而雃博相關產品營業額才4億台幣，可以說是他們的100倍大。
雖然知道做品牌早晚會被告，但是雃博被告當下，李永川有點措手不及，面臨這個創業以來的最大危機，他先盤點公司資產跟產品，評估最大損失仍在公司可以接受的範圍內，就決定正面迎戰，請來曾當過鴻海法務長的周延鵬為主要律師，在美國打起專利訴訟。
時間經過一年多，終於傳來好消息，雃博在這場專利大戰，戰勝國際大廠，未來雃博的呼吸治療器能在全世界銷售，只是這場戰役耗費雃博2億元費用，問李永川這個代價會不會太高？他說，「任何事情沒辦法重來，時空都會改變，比較重要的是，從成敗得到多少經驗」，不過繳了這個學費，至少知道這些國際A咖公司到底是怎麼玩你的。
李永川說，有了這次教訓，讓雃博更體會到，開發新產品或服務前，會把專利跟智財權提前納入評估，把專利先佈建起來，避免踩到別人的地雷，把這些內化為SOP跟公司的DNA，以後避免犯錯，「不一定要流血才能體會成功」。
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