＜品牌故事＞國內氣墊床龍頭 雃博創設篳路藍縷

2017-04-17

記者陳永吉／專題報導

「這張名片，我一直保留至今，甚至護貝起來，就是要讓我一直記得自己從哪裡來，記得感恩別人。」已經做到國內氣墊床第一把交椅的雃博（4105）董事長李永川，拿起這張創業的第一張名片時，感慨的說，「當初創業時，還跟大學社團學姊一起擠一個辦公室，學姊還請她的秘書幫我接電話，就這樣刻苦克難的走了過來。」

公司申設「雅博」變「雃博」

其實剛退伍的李永川，先在叔叔位於嘉義的輪椅工廠幫忙，工作了6、7年，後來發現跟叔叔的理念沒有這麼契合，決定先休息，結果一個以前的老外客戶突然到工廠找不到他，問到他的電話，竟自己跑來找他，那個老外覺得他很有創業的特質，可以幫忙把叔叔的工廠慢慢做得頗有規模，就開導他，建議李永川不一定要做輪椅，醫療還有很多項目可以做，他還說自己本來要創業，連公司的英文名字都取好了，只是缺錢而已，聊到最後甚至連公司名字都送給李永川，這是李永川還沒正式創業時，收到的第一份禮：公司英文名——Apex。

有了公司英文名字，李永川還缺錢，回家跟老婆商量，結果家裡只有12萬元，他一整個狐疑，怎麼工作這麼多年，家裡只有這些錢？而且最慘的是，老婆只給他3萬元去試一年，如果沒有成功，創業夢就該醒了。

公司有了英文名字，但是還缺中文名字去登記，這時候有人說，直接取英文名Apex的諧音——亞培思，結果李永川用台語唸時，發現亞培思變成「會賠死」，趕快另外選名字，集思廣益下，選了雅博、雅茂先送台北市政府申請看看，結果核下來的卻是「雃博」，其實「雃」跟「雅」是同音同義，只是古字而已，後來就沿用至今。

他窩在學姊的公司擠一個辦公室，一開始做貿易，把台灣的東西賣到國外，剛開始很順利，但他想知道國外客戶真正的需求是什麼，就自己一個人飛到國外四處找客戶，後來發現歐美國家對氣墊床有市場需求，台灣應該有能力做，回到台灣開始找人合作。

不過氣墊床不只是床，是透過24小時運作的幫浦，為床墊滾筒輪番打氣、洩氣，達到躺在床上卻等於翻身移動的效果來照顧褥瘡患者，從預防到治療可以分為4個等級，李永川決定從初級的先開始做。

他回憶說，當時很多做養魚幫浦的公司想搬到中國生產，為了幫這些公司留在台灣，可以改做醫療級幫浦，但是技術需要升級，因為醫療級幫浦壽命、安規、電流等，都要符合醫療規範，另外他還找來原本做游泳圈的業者以及南亞（1303）合作開發氣墊床的材料，由於床墊必須符合防霉、耐寒及生物相容性等特性，台灣當時沒有人做得出來，而李永川也成為台灣第一個整合這些元素，推出完全台灣自製的醫療級氣墊床，而且售價比歐美同業便宜四分之一，推出後一炮而紅，打響名號。

如今的雃博，在醫療氣墊床項目已經能做到最高等級，專門給加護病房使用，而且全台灣醫療級氣墊床幾年前將近75%都是雃博一家公司出口，成為國內少數能以自有品牌外銷海外的醫療器材品牌。