長榮航彩繪機嘉年華 三麗鷗明星助陣
〔記者高嘉和／台北報導〕長榮航空四月十四至十六日於信義區香堤廣場舉行「歡迎登機，快樂一起飛」長榮航空彩繪機嘉年華活動，昨舉辦空前盛大的夢幻主題遊行，邀請長榮空服員攜手六位三麗鷗超人氣明星Hello Kitty、丹尼爾、酷企鵝、KiKi LaLa及美樂蒂氣勢登場，帶來活力滿點的精彩舞蹈，與長榮航空的粉絲及大批民眾近距離同樂。
長榮航空發言人柯金成表示，自二○○五年開始，長榮航空彩繪機已為超過千萬名旅客創造無數的美好回憶，亦受到多項國際獎項的肯定，包括「全球八大最驚豔彩繪機」、「卓越原創服務大獎」及「全球最佳彩繪機設計」等殊榮，這都要感謝所有長榮粉絲的支持，目前長榮航空臉書粉絲團人數即將突破百萬大關，為回饋粉絲們的熱情，彩繪機嘉年華現場為粉絲設置專屬快速通關、機票大獎等尊榮禮遇，期待吸引更多旅客成為長榮航空的鐵粉。
昨活動現場，除了夢幻主題遊行外，三麗鷗超人氣明星Hello Kitty、丹尼爾與酷企鵝也於現場與民眾近距離進行俏皮的趣味問答，大批粉絲踴躍搶答及合照，讓現場氣氛嗨到最高點，今日超人氣的KiKi LaLa及美樂蒂也會親臨現場與大家見面。
現場不僅打造巨型彩繪登機拱門，讓民眾彷彿置身機場，準備開啟粉嫩旅程，並將長榮航空的頂級空中座椅—皇璽桂冠艙、菁英艙及經濟艙搬到信義區街頭，搭配超可愛的彩繪機服務用品與專業人員的親切解說，讓民眾在地面上也可以親身體驗長榮航空彩繪機的空中魅力。
現場也獻上尊榮專屬回饋，讓參與線上留言活動的百萬粉絲以快速通關方式，優先體驗皇璽桂冠艙與各大彩繪機體驗館，還可換取粉絲獨享的長榮航空超Ｑ夢想機便條紙。
民眾於各區完成體驗後，即可獲專屬戳章，兌換長榮航空特製的限量氣球、彩繪機Ｌ夾等獨家贈禮，還有眾所期待的線上機票等大獎，民眾只需透過簡單步驟成為長榮航空百萬粉絲，就有機會贏得長榮航空四架全新主題彩繪機的來回機票、飛機模型及造型悠遊卡。
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標題：長榮航彩繪機嘉年華 三麗鷗明星助陣
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