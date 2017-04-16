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信義區老豪宅 房價每坪站穩百萬

2017-04-16

〔記者徐義平／台北報導〕儘管房市處於盤整階段，但部分老名宅價格仍然硬挺。根據內政部實價網資訊，位於台北市信義路五段、藝人胡瓜居住的屋齡近卅年的名宅「信義鴻禧花園大廈」，年初時低樓層有一筆實價紀錄，每坪單價仍站穩百萬元行情。

內政部實價網最新揭露，今年一月，位於北市信義計畫區內的老名宅「信義鴻禧花園大廈」，六樓有一筆成交紀錄，成交總價六八○○萬元，坪數六十五．五七（包括一個車位），扣除車位坪數與車位價格三五○萬元，拆算每坪單價一○三．七一萬元，對照地籍資料，新買家為曾姓自然人。

瑞普萊坊市場研究部副總監黃舒衛表示，「信義鴻禧花園大廈」為地上十六層建物，一九八九年完工，目前屋齡約廿七年，堪稱信義計畫區最早期的豪宅社區。

法規限制 豪宅都更夢碎

由於該名宅正對台北一○一大樓，又鄰近捷運信義線世貿一○一站，地段燙金，再加上屋齡老，本來在眾豪宅後浪推前浪之際，有申請都更重建的可能性，但是北市府在二○一五年修改「台北市信義計畫地區建築物及土地使用分區管制規定」，限定特定業務區的住宅使用不得超過總容積樓地板面積三分之一，等於重建後中低樓層只能做商業使用，勢必讓原住戶無法分回住宅，因此打碎豪宅都更夢。

東森房屋研究中心副理于靜芳分析，「信義鴻禧花園大廈」地處燙金地段，藝人胡瓜的女兒小禎就居住於此，該社區實價揭露僅二筆，首筆揭露二○一四年十二月九樓戶成交總價七○五○萬元，換算每坪約一二三．七萬元；今年一月最新揭露的六樓戶，每坪仍維持百萬元以上，顯示生活機能條件便捷性，讓該社區在房價修正下，還能站穩社區行情。

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  • 藝人胡瓜居住的屋齡近30年名宅「信義鴻禧花園大廈」，年初時低樓層有一筆實價紀錄，每坪單價仍站穩百萬行情。（記者徐義平攝）

    藝人胡瓜居住的屋齡近30年名宅「信義鴻禧花園大廈」，年初時低樓層有一筆實價紀錄，每坪單價仍站穩百萬行情。（記者徐義平攝）

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