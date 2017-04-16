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南科跳電 波及台積電等逾10廠

2017-04-16

〔記者黃文瑜、黃佩君／綜合報導〕昨天清晨六點多台南科學園區一家半導體大廠，因變壓器故障，導致電壓下降，造成同一電路迴路至少十幾家廠商受到不同程度影響，包括台積電、群創、聯電等大廠，生產機台因啟動保護機制停機，損失金額仍在估算中。

對此，台電表示，並非台電供電問題，為廠區用戶變壓器故障引起。南科昨日清晨六點廿四分Ｃ區電壓驟降，主要原因為用戶自備第一號主變壓器故障引起，台電供電正常，用戶也已找變壓器製作廠商處理。

南科管理局表示，昨天某家半導體大廠南科廠區內的一六一ＫＶ變壓器故障，導致電壓下降，造成該公司的機台跳電停機；園區多家廠商供電的迴路串聯在一起，使園區裡多家共用迴路的廠商，包含台積電、群創、聯電等至少十幾家廠商受到影響。

台積電︰不影響出貨

台積電表示，昨天早上壓降情況確實對生產造成一點影響，不過，應可補上，不影響出貨。另外，面板廠群創也受到影響，目前因面板供應吃緊，加上停電造成近半天無法生產，是否會影響未來的供貨，有待觀察。其他大廠的損失也陸續估算中。

南科管理局表示，電路系統故障可能受到天然災害、台電供電問題、園區內廠商發生事故等因素所導致，這次園區廠商的電器設備故障，影響整個園區供電，並不是第一次，希望園區廠商平常應落實電器等設備的維護與保養工作，以免造成整個園區損失。

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  • 昨天清晨，南科廠商因電壓故障，造成至少十幾家廠商受到影響，損失估計中。（記者黃文瑜攝）

    昨天清晨，南科廠商因電壓故障，造成至少十幾家廠商受到影響，損失估計中。（記者黃文瑜攝）

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