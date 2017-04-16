南科跳電 波及台積電等逾10廠
2017-04-16
〔記者黃文瑜、黃佩君／綜合報導〕昨天清晨六點多台南科學園區一家半導體大廠，因變壓器故障，導致電壓下降，造成同一電路迴路至少十幾家廠商受到不同程度影響，包括台積電、群創、聯電等大廠，生產機台因啟動保護機制停機，損失金額仍在估算中。
對此，台電表示，並非台電供電問題，為廠區用戶變壓器故障引起。南科昨日清晨六點廿四分Ｃ區電壓驟降，主要原因為用戶自備第一號主變壓器故障引起，台電供電正常，用戶也已找變壓器製作廠商處理。
南科管理局表示，昨天某家半導體大廠南科廠區內的一六一ＫＶ變壓器故障，導致電壓下降，造成該公司的機台跳電停機；園區多家廠商供電的迴路串聯在一起，使園區裡多家共用迴路的廠商，包含台積電、群創、聯電等至少十幾家廠商受到影響。
台積電︰不影響出貨
台積電表示，昨天早上壓降情況確實對生產造成一點影響，不過，應可補上，不影響出貨。另外，面板廠群創也受到影響，目前因面板供應吃緊，加上停電造成近半天無法生產，是否會影響未來的供貨，有待觀察。其他大廠的損失也陸續估算中。
南科管理局表示，電路系統故障可能受到天然災害、台電供電問題、園區內廠商發生事故等因素所導致，這次園區廠商的電器設備故障，影響整個園區供電，並不是第一次，希望園區廠商平常應落實電器等設備的維護與保養工作，以免造成整個園區損失。
看更多！請加入自由時報粉絲團
相關關鍵字： 南科
財經‧本日最多瀏覽
財經‧即時新聞
網友回應
熱門新聞
- 男子疑似吸毒恍神 深夜駕車衝撞4車1死3傷
- 女子為搶有陰影停車位 撞死超商外喝咖啡單親媽
- 雙北禁駛三輪車 高雄九月實施管理辦法
- 北韓飛彈亮相 作秀成分大
- 體驗在地文化 學子參與陣頭、藝閣
- 世大運反恐 警署嚴防四狀況
- 資安管理法草案 拚月底提報政院院會
- 《TAIPEI TIMES 焦點》Wu Den-yih chastises KMT accusers
- 冷眼集》國民黨查賄沒動作 只見臭口水
- 朝鮮半島若開戰 日媒：首爾會有100萬人喪生
- 關1年150萬！雄警電玩弊案爆黑幕 2線3要3線1扛罪
- 48企業出征牧德盃 市值逾台股40％
- 環團救藻礁 凱道請願
- 脫北者趁太陽節 向邊境投遞「弒兄犯」肖像嗆金正恩
- 維也納列車相撞 9人受傷
- 大福彩頭獎摃龜
- 錦榮顧腰 挑女友條件打槍天后
- LINE借錢常有詐 中老年最易上當
- 又是台北轉運站 瞄警察兩眼 通緝犯栽了
- 《TAIPEI TIMES 焦點》Ko denies deal with Eric Chu to win public funds
- 自由廣場》台灣不只一位瓊瑤
- 加索兄弟鬩牆 馬刺有20年功力背書
- 超猛！豬哥亮還沒出院 XX找上門
- 傑米羅奎爾慟失創團元老 46歲陶比癌逝
- 【愛讀書】 《黑的扭蛋機》
- 彭斯訪日韓 展現護衛盟邦決心
- 復活節前夕 巴基斯坦破獲恐攻 查扣炸彈外套
- 自由廣場》人權不准入境中國
- 小檔案─黃緣螢
- 大安松一街「撞」況多 終於要改善了
- 福山：中國短期內無法走向民主
- 北港朝天宮媽祖遶境 「犁炮」展氣勢
- 〈愛情見習生〉愛的下一站 不一定是愛
- 捷運不只到彰化 還要爭取到南投
- 司改會議》由NCC認定「不法」情事 低空通過
- 鬼鬼摔到腦震盪 感覺腦髓晃啊晃
- 〈小檔案〉美國外匯政策報告
- 中信換領隊 恰恰經紀公司老闆接手
- 米嚕咕的占星頻道：2017.4/16～4/22
- 雲林蝙蝠染「麗沙病毒」 全台第2例
編輯推薦
贊助商廣告
轉寄
標題：南科跳電 波及台積電等逾10廠
*收件人 Email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名
*你的 Email
訊息驗證碼 驗證碼有大小寫之分