投資頁岩氣 中油赴美考察
2017-04-15
〔記者黃佩君／台北報導〕中油將擔任國營事業前鋒，赴美國考察以頁岩氣為原料的相關石化投資可能性；中油董事長陳金德指出，他將參加六月在美舉行的「Select USA」投資峰會，也會赴美國各地考察，尋找投資機會。
陳金德說，美國整體頁岩氣大量開發，也在進行天然氣輸出；中油評估赴美投資，未來除可掌握天然氣來源外，以頁岩氣原料做石化原料並在當地生產，成本可望降低許多，乙烯、丙烯等原料將更具競爭力。
他表示，目前台灣石化業已往高值化方向發展，量的部分必須走出去，在其他國家生產也是一個選擇，只要能保留高值化的部分在台發展；而在有油氣的地方生產石化原料，除可供應其國內及台灣，甚至可行銷到各地市場。
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