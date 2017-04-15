第三接氣站 中油董:現址影響最小

2017-04-15

〔記者黃佩君／台北報導〕英政府要達成二○二五年非核家園目標，天然氣發電得占五成，中油興建中的天然氣第三接收站，是天然氣發電主力大潭電廠未來運轉關鍵，近來卻衍生藻礁生態爭議。中油董事長陳金德接受本報專訪時強調，要力拚非核家園、同時力保不缺電，與海岸環境議題並非不能兼顧，第三接氣站工業港內並無藻礁，其餘區域僅三．一八％的藻礁具有活性，現址開發是對海岸影響最少的。

另選新址 也有生態問題

陳金德表示，二○二五年非核家園已成社會共識，而中油第三接氣站預定二○二二年開始供應天然氣給大潭電廠，支持天然氣發電主力，雖然當初也針對台北港等地點做過可行性評估，但考慮位置及時程緊迫，觀塘的工業區及工業港已通過環評，當初也已動工，是經評估後最合適地點。

陳金德強調，天然氣接收站必須選擇海岸興建，而台灣所有的海岸都很珍貴，若再選擇新地點興建，也會破壞其他生態，反而現址開發是對海岸影響最少的。

他強調，中油最近針對場址附近的藻礁生態進行很多調查，包括進行空拍及海底水域攝影，請專家判讀結果，發現在工業港的興建範圍內幾乎沒有藻礁，在靠海岸的潮間帶部分，活體藻礁僅佔觀塘工業區總面積的三．一八％。

他說，目前大量活體藻礁均在觀塘工業區場址以外，位於更南邊的「觀新藻礁生態系野生動物保護區」；目前大部分看到的藻礁影片、照片，都來自此保護區內，顯示該區的確有相當豐沛的藻礁生態；中油將根據濕地保育法第廿七條的異地補償原則，投入保護區永續發展及生態教育，重視藻礁的珍貴性。

陳金德強調，台灣每個海岸都很珍貴，而第三接氣站供應發電用天然氣，也希望兼顧非核家園與整體社會用電需求；以調查現況來看，力保非核家園不缺電與海岸環境議題並非不能兼顧；中油希望能以投入保育藻礁的實際行動，兼顧環境與台灣需要電力的迫切性。