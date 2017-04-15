胡勝正呼吸不順送醫 虧秘書「太緊張」

2017-04-15

〔記者鄭琪芳／台北報導〕中經院董事長胡勝正昨下午驚傳在總統府昏迷送醫。胡勝正秘書表示，董事長身體不舒服，呼吸不順暢，因此送醫就診，沒有外傳的那麼誇張；目前董事長身體狀況「很ＯＫ」，已經可以跟訪客聊天，當時她接到消息趕到醫院時，董事長還開玩笑說：「妳太緊張了。」

胡勝正是中研院院士，原本在美國普渡大學教書，一九九六年回台接任中研院經濟所所長。民進黨首度執政時期，胡勝正先後擔任政務委員、經建會主委、金管會主委等。

胡勝正去年生病住院，瘦了約十公斤，休養後恢復健康；最近因天氣變化大，有時會出現呼吸不順的狀況。據悉，胡勝正一度想退休好好「休養」，但他是總統蔡英文相當倚重的經濟顧問，府院高層希望他接掌中經院，最後他還是答應接下中經院董事長一職。