股利稅改 2方案稅損均逾百億
〔記者鄭琪芳／台北報導〕財政部昨審查股利所得課稅檢討期末報告，研究團隊建議股利所得採「分開計稅、合併申報」（分級分離課稅）或「合併計稅、合併申報」（併入綜合所得計稅）兩方案，粗估稅收損失均逾百億元，建議調高營所稅一至二個百分點來彌補，同時考慮取消綜所稅最高稅率四十五％，並搭配調高薪資扣除額或標準扣除額。
分級分離課稅 高所得省稅大
為了解決股利所得課稅爭議，財政部委託中華財政學會就「股利所得課稅及兩稅合一制度之檢討」進行研究，研究團隊建議取消兩稅合一設算扣抵制，並提出十一種替代方案，建議採方案二或方案七。
其中，方案二為股利所得分開計稅，但與現行綜所稅累進稅率連動，適用十％、廿％及卅％三級累進稅率，並有股利抵減稅額可自應納稅額中減除，抵減稅額以股利所得十五％計算、上限五萬元。另外，方案七為股利所得併入綜合所得總額，按綜所稅累進稅率（目前為五％至四十五％）計算稅額，同樣有股利抵減稅額可自應納稅額中減除，抵減稅額以股利所得十％計算、沒有上限。
併綜所稅課稅 計算較為簡單
ＫＰＭＧ專業組織策略長張芷認為，方案二採分級分離課稅，雖然抵減稅額上限五萬元，但採三級累進稅率，內外資稅負差距可降低，且高所得者省稅空間較大，但比較複雜；方案七則是併入綜合所得課稅，抵減稅額沒有上限，相對比較簡單，但高所得者省稅空間較小。
財政部賦稅署副署長宋秀玲表示，上述兩案稅收損失都超過百億元，方案二稅收損失較大，研究團隊建議調高營所稅一至二個百分點以彌補。營所稅調高一個百分點，可增加稅收二百多億元，因此可考慮調高薪資扣除額或標準扣除額，並取消綜所稅最高稅率四十五％，讓綜所稅最高稅率降回四十％。
宋秀玲表示，財政部會參考期末報告的內容，除了研究團隊建議的兩案，其餘九案也會納入參考，將兼顧效率、公平、簡化、稅收等原則，並讓中低股利所得者衝擊最小，預計五月提出改革方案送交行政院。
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標題：股利稅改 2方案稅損均逾百億
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