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美軍首次動用巨型炸彈轟炸IS 威力僅次於核彈 懸宕20年的掩埋場該有答案了
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宏達電行動健康照護檢測儀獲大獎

2017-04-14

〔記者王憶紅／台北報導〕宏達電（2498）宣布HTC健康醫療事業部攜手台灣產學創新研發團隊，利用先進的移動裝置、無線與醫療技術及人工智慧，研發出可正確診斷13項健康狀況及5種基礎生命徵象之輕薄、無線傳輸的創新醫療檢測設備，並獲頒Qualcomm Tricorder XPRIZE亞軍殊榮。

據了解，奪得亞軍可獲得獎金100萬美元，主導的HTC可拿下約新台幣2200萬，台灣產學創新研發團隊則可獲得新台幣800萬。

雙方攜手研發的「DeepQ」行動健康照護檢測儀，在來自全球38個國家、超過300個團隊提案的激烈競爭中，成功擊敗入圍的其他28支隊伍勇奪亞軍。DeepQ是一台重量小於5磅、檢測準確率極高且方便消費者在家、或護士於診所使用之先進行動健康照護檢測儀。

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  • HTC健康醫療事業部協同動態生醫指標團隊研發的「DeepQ」行動健康照護檢測儀。（宏達電提供）

    HTC健康醫療事業部協同動態生醫指標團隊研發的「DeepQ」行動健康照護檢測儀。（宏達電提供）

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2017年4月14日‧星期五‧丁酉年三月十八日
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