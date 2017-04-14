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怡利電侵權 判賠為升1.6億

2017-04-14

〔記者陳慰慈／新北報導〕股票上市公司怡利電子，遭為升電裝指控，侵害其開發的通用型胎壓感測器，及燒錄器的機器碼程式著作權，求償4億1500萬元並登報道歉。智慧財產法院認定怡利侵權，剽竊為升83套電腦程式，每套損害金額以200萬元計算，昨判怡利須賠償1億6600萬元、刊登道歉啟事及將產品全面回收銷毀，仍可上訴。

法官認為，為升提出的電腦程式原始碼、機器碼及研發歷程資料，互核相符，中華工商研究院就兩公司產品比對，報告指出，兩產品機器程式碼相同比率高達96%以上，且為升胎壓感測器產品比怡利早上市，怡利無法舉證產品是自行研發，以往新聞報導、業務人員與國外廠商電子信件也提及「行銷」、「銷售」，因此判「怡利」敗訴。

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2017年4月14日‧星期五‧丁酉年三月十八日
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