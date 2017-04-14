5/17前未補繳財報 樂陞將下櫃

2017-04-14

〔記者王孟倫／台北報導〕金管會昨天表示，上櫃公司樂陞已經連續兩季未如期申報財報，且於去年11月17日停止交易；依規定，樂陞補繳財報最後期限是5月17日，若仍交不出財報，將宣告該公司下櫃。

金管會證期局副局長張振山指出，截至今年3月31日，應申報上市櫃公司共1630家，除上市公司「台一國際」及上櫃公司「樂陞」外，其餘公司均於規定期限內完成公告申報。其中，最受矚目的是樂陞，因為去年8月底爆發百尺竿頭公開收購樂陞卻未匯入交割款，導致許多投資人慘賠，這也是國內首件公開收購違約失敗的案例；時任樂陞董事長的許金龍，也爆出涉嫌編造假財報及內線交易等，依違反「證交法」等罪嫌起訴。

另一家未如期申報的台一國際，張振山說，該公司4月7日已經停止交易，而證期局也發文要求台一國際儘快補申報財報；若無法在6個月內補繳，10月6日就會被宣告下市，至於下市日期同為40天後。