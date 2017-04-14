裕日車首季EPS上看6元 iTIIDA全球首發
2017-04-14
〔記者楊雅民／台北報導〕法人估計，因新台幣升值挹注，裕日車（2227）第一季本業獲利可攀升至7億元，較去年同期3.82億元大增逾8成。
裕日車昨日舉行NISSAN iTIIDA全球首發，喊出大空間、大省油、大馬力，並首度將造車工藝融入「i」因子，搭載智慧影音多媒體系統「X-Media」。
入門的傳奇版每輛65.9萬元起，豪華版車款每輛降價1萬，從69.9萬元降至68.9萬元，預接單短短10天已達520輛，預估全年銷售量可達8500輛。
裕日車總經理李振成表示，今年第一季整體車市表現和去年同期差不多，裕日車今年會花比較多時間經營豪華車品牌INFINITI。
預估今年裕日車新車年銷量目標將挑戰4萬4900輛，年增約5%，其中，INFINITI豪華車年銷量目標將達2200輛，較去年同期成長1成。
法人預估，裕日車第一季在本業和業外皆賺錢的挹注下，淨利將達18億元，EPS上看6元。
全年本業營業利益則可望挑戰19億元，可望較去年同期12.4億元成長逾5成，且在轉投資的東風日產今年年銷量目標為115萬輛挹注下，全年EPS可望重返20元大關。
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