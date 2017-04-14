DRAM全面續漲 南亞科華邦電吃補

2017-04-14

〔記者洪友芳／新竹報導〕市場調查指出，由於DRAM大廠在先進製程頻傳量產品質出問題，DRAM供貨持續吃緊，推升價格再上漲，預估第二季4GB DDR4模組合約均價來到27美元，季上漲幅度約12.5%，伺服器、行動應用的DRAM也上漲；法人預估，DRAM全面續漲的市況，對南亞科（2408）、華邦電（2344）、威剛（3260）等記憶體族群，將續吃營運補丸。

市場調查DRAMeXchange最新研究指出，各PC代工大廠正陸續與主要DRAM廠議定新季度的合約價格。

市場原期待隨著大廠推進先進製程，供給可望增加，但由於三星、美光等先進大廠在18或17奈米上都出現品質異常狀況，不良率相當高或測試不順，使得標準型DRAM供貨吃緊的態勢仍未得到紓解，第二季整體DRAM確定維持上漲走勢。

三大廠當中，僅有SK海力士還沒有進行製程轉換，也是唯一還沒有遭遇供貨不順問題的廠商。DRAMeXchange協理吳雅婷指出，三星與美光遭逢的狀況，說明製程轉入20奈米以下時，設計、生產的難度都會大幅提升，製程微縮將使位元成長越來越少，供貨端吃緊的態勢將繼續延後。