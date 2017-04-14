台積電Q2營收估衰退 下半年強彈
〔記者洪友芳／新竹報導〕晶圓代工龍頭廠台積電（2330）第一季繳出每股盈餘3.38元、年增35.3%的成績，第二季受到新台幣升值、供應鏈調整庫存與蘋果新舊產品交替期影響，預估營收將季減8%到9%之間，但在匯率變數中，仍力求營運比預期好，上半年營收的年增率由10%上修到12%，下半年將強勁成長，全年營收預計仍將成長5%到10%，營收有望挑戰逾兆元，其中新量產的10奈米先進製程，估計占一成年營收比重，可貢獻千億元。
台積電昨舉行法說會，由共同執行長劉德音、魏哲家與財務長何麗梅主持，何麗梅坦言，今年營運受匯率影響很大，新台幣每升值1%就影響台積電1%營收、影響毛利率與營益率約各為0.4個百分點；第二季匯率假設為30.5元，比上季實際匯率估將影響季營收約2.1%、毛利率及營益率約0.85個百分點，但如果匯率能維持去年第四季的31.77元水準，營收目標應將能多4%。
儘管有匯率的影響變數，加上連續二季供應鏈調整庫存，台積電上半年以美元計，營收可望年增12%，較上季預估年增10%為佳，下半年營收仍維持年增5%。
劉德音指出，全球半導體含記憶體在內，產值年成長4%不變，晶圓代工產值由原估年增7%下修到5%，台積電全年營收以美元計，則仍將較去年成長5%到10%，他也看好人工智慧、高速運算將推升未來幾年半導體業持續成長。
台積電第二季預估營收將季減8%到9%之間，為四季以來新低，毛利率與營業利益率也有下滑壓力，主要來自新台幣升值、供應鏈持續調整庫存，影響PC、通訊與消費性三大產品線需求皆下滑；展望下半年，預計沒有庫存調整問題、重要客戶新產品推出，將帶動營運強勁成長，魏哲家指出，10奈米將大量生產，估計下半年會占達一成年營收比重。
魏哲家就先進製程指出，繼今年量產10奈米之後 ，首度採EUV的7奈米預計明年量產，加強版7+奈米製程規劃2019年下半年量產；5奈米製程則預計2019年第二季開始導入試產，2020年量產。
看更多！請加入自由時報粉絲團
- 獨家》帶槍闖過洛城安檢 美國烏龍女警桃機繳械
- 美軍首次動用巨型炸彈轟炸IS 威力僅次於核彈
- 阿帕契姊:一日為箭靶終身為箭靶
- 菜包做記號 竟用工業染料「紅花米」
- 川普喊美元太強 亞幣全面暴升
- 市圖新建總館 將成「生命樹」綠建築
- 鳳梨、竹筍採收 關廟3地聯合行銷
- 疏解1.5倍車流 寶山路調撥車道動工
- 沙灘模擬雪地競走 羅工2生特奧奪金
- 聯航暴力逐客 王牌大律師：芝加哥市府也要負責
- 震懾金正恩 傳美方海豹部隊演練斬首行動
- （獨家）號外！搶不到《猜火車2》沒關係 6月帶回家慢慢看
- ４建議 讓小燈泡犧牲有價值
- 打擊降溫 中職投手大進化
- 「中國不是匯率操縱國」 學者︰不代表美中貿易沒事
- 同志爭掛合照看板 賴清德：公共財願開放
- 弒親嫌稱被自白 檢警反駁
- 《方包正型》2
- 花蓮直航曼谷 6月底前開航
- 法拉利違規硬轉 騎士挨撞臉骨折
- 《方包正型》4
- 衛武營國藝中心10月完工 地景藝術迎賓
- 《小包有戲》2
- 42次之後 魏少挑戰另一奇蹟
- 莫允雯鬼手穿趾 驚喊被強姦
- 採收茉莉花苞 花壇老農嘆找嘸工
- 鹿谷銀杏森林 聯外道積水難行
- 千年沉香媽祖聖像 仁海宮安座
- 《小包有戲》5
- 小熊領冠戒好嗨 道奇首打席轟醒
- 綠色大學去年評比 暨大居全球51名
- 高市議員促提高建蔽率 為12萬戶違建解套
- 愁每月10萬家用 幫夫自殺 狠妻詐保千萬
- 解國一塞車 交部允評估后彰高架道
- 杭菊種苗老化 銅鑼農會培養新品種
- 山豬窟掩埋場剩3年關場 飛灰恐無處放
- 茲卡疫情再現！
- 借舊鼓打到第一名 偏鄉國小「鼓」舞人心
- 垃圾不落地 斗南將破袋查「公堆」
- 【人生護理站】 少女小薇
標題：台積電Q2營收估衰退 下半年強彈
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email