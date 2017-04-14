台積電Q2營收估衰退 下半年強彈

2017-04-14

〔記者洪友芳／新竹報導〕晶圓代工龍頭廠台積電（2330）第一季繳出每股盈餘3.38元、年增35.3%的成績，第二季受到新台幣升值、供應鏈調整庫存與蘋果新舊產品交替期影響，預估營收將季減8%到9%之間，但在匯率變數中，仍力求營運比預期好，上半年營收的年增率由10%上修到12%，下半年將強勁成長，全年營收預計仍將成長5%到10%，營收有望挑戰逾兆元，其中新量產的10奈米先進製程，估計占一成年營收比重，可貢獻千億元。

台積電昨舉行法說會，由共同執行長劉德音、魏哲家與財務長何麗梅主持，何麗梅坦言，今年營運受匯率影響很大，新台幣每升值1%就影響台積電1%營收、影響毛利率與營益率約各為0.4個百分點；第二季匯率假設為30.5元，比上季實際匯率估將影響季營收約2.1%、毛利率及營益率約0.85個百分點，但如果匯率能維持去年第四季的31.77元水準，營收目標應將能多4%。

儘管有匯率的影響變數，加上連續二季供應鏈調整庫存，台積電上半年以美元計，營收可望年增12%，較上季預估年增10%為佳，下半年營收仍維持年增5%。

劉德音指出，全球半導體含記憶體在內，產值年成長4%不變，晶圓代工產值由原估年增7%下修到5%，台積電全年營收以美元計，則仍將較去年成長5%到10%，他也看好人工智慧、高速運算將推升未來幾年半導體業持續成長。

台積電第二季預估營收將季減8%到9%之間，為四季以來新低，毛利率與營業利益率也有下滑壓力，主要來自新台幣升值、供應鏈持續調整庫存，影響PC、通訊與消費性三大產品線需求皆下滑；展望下半年，預計沒有庫存調整問題、重要客戶新產品推出，將帶動營運強勁成長，魏哲家指出，10奈米將大量生產，估計下半年會占達一成年營收比重。

魏哲家就先進製程指出，繼今年量產10奈米之後 ，首度採EUV的7奈米預計明年量產，加強版7+奈米製程規劃2019年下半年量產；5奈米製程則預計2019年第二季開始導入試產，2020年量產。