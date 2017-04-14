大立光Q1毛利創新高
2017-04-14
〔記者陳梅英／台北報導〕股王大立光（3008）首季毛利率飆上70.93%，創下歷史新高，大立光表示，主要是良率改善抵消匯損及產品組合等不利因素，首季稅後盈餘36.41元，表現也優於市場預期。展望第二季，原本大立光預估4月不會比3月好，昨日大立光執行長林恩平改口表示，因為新產品客戶拉貨比較正面，4月會比原先預期好，5月看起來也不會比4月差。
大立光上週一步之差就要攻上5000元歷史天價，卻因3月營收表現低於1月，且對4月展望保守，加上市場擔心匯率衝擊獲利，使得大立光股價往下修正，昨日在大立光對第二季看法轉向樂觀，且首季獲利也繳出令人意外的好成績下，今日表現備受期待。
首季EPS36.41元
大立光第一季合併營收108.07億元，季減31%，年增31%，毛利率70.93%，還高於去年第四季的70.65%，稅後盈餘48.84億元，季減42%，年增35%，每股稅後盈餘36.41元。
大立光表示，第一季毛利率表現雖有新台幣升值的匯率以及產品組合不利等負面因素，但因良率改善，使得毛利率表現得以維持第四季水準，不過，林恩平對目前良率仍不滿意，顯示仍有改善空間。
大立光原本對4月營收態度保守，但林恩平昨日說，因為新產品拉貨比原先預估正面一點，只是會好多少還不知道，因為有些單子還持續進來，言下之意，似乎也透露蘋果新機拉貨潮已提前啟動。
對於目前雙鏡頭的趨勢，林恩平表示，與半年前相比，客戶導入機種有增加，在鏡頭設計上，主要還是走光圈變大，另外目前市面上看到的大多是2倍光學變焦，林恩平也透露光學變焦倍數也在拉大中，至於在3D設計上，也已開始出貨，同時也有客戶有意導入7P設計。在新廠進度上，林恩平表示，仍按照原先規劃進度，第三季末投產。
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