《天下》金牌服務業 中信銀奪第一
2017-04-14
〔記者高嘉和／台北報導〕根據最新出刊之《天下雜誌》2017《天下》「金牌服務業調查」結果，中國信託商業銀行（簡稱「中信銀行」）提供消費者最優質的異業結盟，服務內容滲透率高，致力提升品牌形象，打敗群雄、勇奪今年金融銀行類冠軍。中國信託延續2016年的獲獎氣勢，今年以來已在各項創新金融業務、企業社會責任及品牌形象項目受到肯定，已獲得海內外專業機構、知名雜誌頒發41項大獎，實力銳不可當。
2017《天下》「金牌服務業調查」已邁入第七年，為台灣服務業市調中少數長期具破萬樣本數的調查評鑑，其影響力及公信力深受肯定。本次針對台灣24個生活服務種類、共371家企業，以「品牌認知」與「服務品質」兩大構面進行調查，並針對「滲透率」、「滿意度」、「產品／服務特色性」、「環境氣氛」、「服務效率」、「服務態度」與「創新能力」等7項指標加權後之總分進行排名。
主辦單位表示，中國信託銀行搶攻消費者，積極與網路知名平台合作，攜手異業結盟，領先同業整合通路，提供便捷金流服務讓消費者有感，創造更多機會成為消費者熟面孔的努力有目共睹，使中信銀行在滲透率及品牌提升等項目成績耀眼，與本屆調查發現企業應該具備「體驗獨特、拒絕樣板」的特色不謀而合，登上金融銀行類第一名寶座。
在《商業周刊》主辦2016年「台灣100大影響力品牌調查」，亦見證中國信託優異表現。此調查針對台灣千禧世代（18至34歲）與成熟世代（35歲以上），以「領導創新」、「信任感」、「品牌能見度」、「企業社會責任」與「線上及線下互動」等項目進行評比，選出消費者心目中最有影響力品牌，中國信託在金融業別為台灣表現最優異之銀行業者。
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