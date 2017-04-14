中國3月出口年增16.4% 2年來新高
2017-04-14
〔編譯王惠慧／綜合報導〕中國海關總署最新公布數據顯示，今年3月中國出口以美元計年增16.4%，創逾2年來新高，凸顯全球需求升溫；受大量進口原油、鐵礦砂等帶動，進口則年增20.3%。
至於今年首季進出口，以美元計，出口年增8.2%、進口年增24%；以人民幣計，出口年增14.8%、進口年增31.1%。中國海關總署表示，今年第1季情況不能代表全年，本季延續去年回穩的走勢，整體而言，外貿形勢依舊嚴峻複雜，外貿不穩定、不確定因素仍多，預估第2季貿易擴張的腳步可能減緩。
中國海關總署指出，今年首季中國一般貿易進出口增長，在出口方面，主要對俄羅斯、巴基斯坦、波蘭、哈薩克及印度等一帶一路沿線國家出口增加，民營企業的出口比例也有所提升，出口主力仍為機電產品及傳統勞力密集型產品；在進口方面，鐵礦砂、原油等大宗商品的進口量和價格皆有所提升。
北京信用評級公司中誠信國際分析師指出，由於每年2月遇上農曆新年假期，3月數字通常比前2個月表現良好，預估未來幾季進出口不會像首季一樣強勁，特別是在進口方面，因為商品價格不會持續上漲，將拖累進口數字的成長。
彭博報導，隨著全球需求回溫，今年中國產品需求也有所提升，對中國未來幾季進出口成長持樂觀態度，澳新銀行（ANZ）中國經濟專家楊宇霆（Raymond Yeung）也認為，中國首季亮眼貿易數字顯示，貿易衰退的情況已經結束。
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