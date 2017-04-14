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美軍首次動用巨型炸彈轟炸IS 威力僅次於核彈 懸宕20年的掩埋場該有答案了
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超越美國 中國成全球最大原油進口國

2017-04-14

〔編譯王惠慧／綜合報導〕中國今年3月份每日原油進口達921萬桶，寫下新紀錄，首季進口激增15%、至近1.05億噸，相當於每日850萬桶，超越美國成為世界最大原油買家。

彭博根據中國海關總署週四公布的數據計算，中國今年3月每日原油進口量達921萬桶，較2月份多出11%，今年第1季進口激增15%至每日850萬桶，相比之下，美國今年前3個月每日進口量則約為815萬桶。

彭博報導指出，雖然外界認為3月份中國原油進口增加只是暫時的，但隨著運輸燃料需求、新煉油廠及戰略石油儲備增加，中國原油進口將持續穩步上升，超越美國成為全球最大原油進口國。

根據花旗集團、能源諮詢公司ICIS China安迅思及Energy Aspects，上月中國原油進口可能受到獨立煉油廠的採購帶動，預計4月份原油進口將呈現下滑；花旗集團報告則指出，3月份創紀錄的出貨量，將導致累積「相當多」的庫存。

Energy Aspects石油分析師喬漢（Virendra Chauhan）則指出，中國被稱為「茶壺」的小型地方煉油廠，今年3月份的購買需求強勁，令人刮目相看，但他也表示，「我們不認為每日進口900萬桶能維持很久，這同時也能解釋，為什麼進口量會趨緩、區域市場會逐漸疲軟。」

中國今年前2個月原油日產量年減8%，主要因為關閉了幾座高成本的老油田，山東大宗商品研究機構SCI International表示，中國需要進口更多的原油才能彌補這一缺口。

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  • 中國今年3月份每日原油進口達921萬桶，寫下新紀錄，首季進口激增15%、至近1.05億噸，相當於每日850萬桶，超越美國成為世界最大原油買家。（路透）

    中國今年3月份每日原油進口達921萬桶，寫下新紀錄，首季進口激增15%、至近1.05億噸，相當於每日850萬桶，超越美國成為世界最大原油買家。（路透）

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