〈國際現場〉沙國首發國際伊斯蘭債券

2017-04-14

沙烏地阿拉伯12日首次在國際市場發行伊斯蘭債券（Islamic bonds或sukuk），籌得資金達90億美元，以支持受到油價下滑衝擊的財政收入。據金融業人士透露，沙國發行的債券一半為5年期、一半為10年期，原定發債籌資80億美元，結果銀行接到投資人競標下單超過330億美元，使沙國政府得以售出較預期更多債券，殖利率也因此壓低；該5年期、10年期伊斯蘭債券得標殖利率分別為2.93%、3.65%。

沙烏地阿拉伯2016年共發行債券達175億美元，這是首次在國際市場上發債、且發債規模創開發中國家最大紀錄；沙國表態，在融資需要情況下，會繼續從國際市場上尋求支持。沙烏地阿拉伯正致力提振民間產業，以分散過度依賴石油的經濟。投資人指出，沙烏地阿拉伯在發債內容說明書上表示，伊斯蘭債券應可支應約5分之1財政赤字。

（編譯楊芙宜）