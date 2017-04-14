| 設為首頁 | TAIPEI TIMES | yes123求職網 | 爆料投訴 | 廣告 | 手機版 |
  • 自由體育
  • 自由娛樂
  • 自由評論網
  • iStyle頻道
  • 3c頻道
  • 汽車頻道
  • 地產頻道
  • 週報網頁版
快訊
美軍首次動用巨型炸彈轟炸IS 威力僅次於核彈 懸宕20年的掩埋場該有答案了
 首頁 > 財經

〈國際現場〉沙國首發國際伊斯蘭債券

2017-04-14

沙烏地阿拉伯12日首次在國際市場發行伊斯蘭債券（Islamic bonds或sukuk），籌得資金達90億美元，以支持受到油價下滑衝擊的財政收入。據金融業人士透露，沙國發行的債券一半為5年期、一半為10年期，原定發債籌資80億美元，結果銀行接到投資人競標下單超過330億美元，使沙國政府得以售出較預期更多債券，殖利率也因此壓低；該5年期、10年期伊斯蘭債券得標殖利率分別為2.93%、3.65%。

沙烏地阿拉伯2016年共發行債券達175億美元，這是首次在國際市場上發債、且發債規模創開發中國家最大紀錄；沙國表態，在融資需要情況下，會繼續從國際市場上尋求支持。沙烏地阿拉伯正致力提振民間產業，以分散過度依賴石油的經濟。投資人指出，沙烏地阿拉伯在發債內容說明書上表示，伊斯蘭債券應可支應約5分之1財政赤字。

（編譯楊芙宜）

廣告
  • 沙國首發國際伊斯蘭債券。（法新社）

    沙國首發國際伊斯蘭債券。（法新社）

自由電子報 APP 全新上線

iOS

Android

看更多！請加入自由時報粉絲團

相關關鍵字： 伊斯蘭債 國際現場
相關新聞
Top
財經‧本日最多瀏覽
» 更多財經新聞
財經‧即時新聞
» 今日即時新聞
網友回應
熱門新聞
編輯推薦
圖
自由體育more »
圖
自由娛樂more »
圖
自由評論網more »
贊助商廣告
iStyle頻道more »
3C頻道more »
汽車頻道more »
-
便當菜✧絲瓜鑲蝦肉
韓式✧泡菜豬肝燒
輕鬆煮✧雙菇蒸蛋
這樣洗鮮蚵好乾淨！
轉寄

標題：〈國際現場〉沙國首發國際伊斯蘭債券


*收件人 Email 
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名 
*你的 Email 
訊息
 驗證碼   驗證碼有大小寫之分  
Top
2017年4月14日‧星期五‧丁酉年三月十八日
新聞查詢：關鍵字 | 昔日新聞
熱門關鍵字
自由時報
版權所有 不得轉載 © 2017 The Liberty Times. All Rights Reserved.