〈台股青紅燈〉經營權之爭，然後呢?

2017-04-14

大同（2371）經營權之爭打得如火如荼，這種戲碼近年台股幾乎每年都會上演，每場都是歹戲拖棚，從中石化（1314）、三陽（2206）到今年的大同，每家玩的把戲雖然不盡相同，但本質上都是因為經營不善才讓人有機可乘，只是廝殺完最終還是回歸虛弱的體質，受害的還是小股東而已。

這種經營權之爭，大多發生在董監改選前，股價會先莫名其妙的大漲，讓投資人誤以為進入加護病房的病人，突然可以健步如飛，一定是有如神助脫胎換骨，不然就是要大賣資產。其實都不然。

中石化在台灣賣的CPL，幾乎是獨門生意，但長期來看，股價都在12、13元上下，只有2011、2012年跟力麗集團的經營權之爭，股價拉到48元，現在已回到12元左右；三陽也差不多，黃家經營時股價多在15-20元之間，2014年經營權之爭，股價拉到63元，昨天剩下不到22元；如今的大同，也在走同樣的路。

其實一家公司經營得好、股權又集中，要搶這種公司付出的代價肯定不小，但台灣的資本市場很奇怪，公司掛牌後，大股東股票賣一賣，等到每次要董監改選，再來收委託書，成為萬年董事，創造出資本市場的另一種奇蹟。

所以以後出現這種經營權之爭的公司，奉勸各位投資人不僅不要去沾，更不需要去同情公司派，因為當大家在比誰的本錢比較雄厚時，總是有人會比誰出的招數比較下流，這些不斷推陳出新的招數，以後都可以拿來當做茶餘飯後的八卦話題。

（無尺碼）