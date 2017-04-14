中國經濟成長趨緩 世銀估明年剩6.3%

2017-04-14

〔編譯王惠慧／綜合報導〕世界銀行（World Bank）週四公布的報告指出，維持對東亞發展中國家的成長預估，並且預計中國在平衡國內經濟結構之際，今、明兩年經濟成長將持續減緩，2017年及2018年估計增速各為6.5%、6.3%。

世銀發布的「東亞發展中國家展望報告」中指出，中國在削減過剩產能，以及去槓桿等改革，將推動中國經濟結構實現再平衡，不過與此同時，中國經濟成長將減緩，預估2017年增速6.5%、2018年增速則為6.3%。世銀也預計，在政策緊縮的背景下，中國房地產將降溫、但出口將緩步上升。

另外，受國內需求推動、全球經濟緩步上升及大宗商品價格上升等因素推動，東亞發展中國家未來3年前景維持樂觀，在經濟持續成長加上勞工收入攀升，東亞發展中地區的貧困將持續獲得緩解。整體而言，世銀預估東亞發展中國家2017年經濟成長約為6.2%，2018年則為6.1%。

世銀在報告中建議，中國政府應持續努力減少企業債務，推動國有企業的結構重組，加強對影子銀行的監管；在實施去產能等改革措施的同時，其他社會及勞動政策需完善配合。

另外，世銀指出，全球環境及東亞地區國內經濟發展弱點仍對區域經濟前景造成風險，例如，美國聯準會升息節奏快於預期，一些已開發國家仍籠罩保護主義色彩，有些東亞國家信貸正在快速擴張等。世銀在報告中提醒，短期內決策者應優先採取措施，以應對影響資金來源、成本及進出口的全球風險。