前北銀副理黃玉炎︰四疑點 馬確涉圖利

2017-04-13

〔記者謝君臨、錢利忠／台北報導〕台北地檢署偵辦前總統馬英九被控圖利富邦金控三百億元案，昨首度傳喚告發人前北銀副理黃玉炎，黃認為馬英九涉犯「貪污治罪條例」圖利罪，犯行明確，建請檢方盡速起訴。黃玉炎訊後說，他對此案提出四大疑點，包括未召開董事會就簽署合併案、評估報告及股價合理性分析意見書竟在同天出爐、評估報告為何突然更換顧問公司處理、捨棄對北銀最有利的條件。

庭訊約歷時三小時，黃玉炎表示，馬英九二○○二年擔任台北市長期間，身為北市府法定代理人，卻讓不具權限的李述德與富邦金控簽訂相關文件，既沒蓋關防，報告內容及會計師意見書也漏洞百出；本次出庭主要是補強這部分證據。

黃玉炎說，併購案有四大疑點，首先，公司若要合併、出售，須經三分之二以上股東出席，出席股東二分之一以上同意才行，但馬沒召開董事會就簽署合併案，屬無效契約。

其次，這麼大的併購案，為何報告書與分析意見書同一天出來，耐人尋味；再者，評估報告原由高盛投資顧問公司處理，最後卻交給致遠國際投資顧問公司，啟人疑竇；第四點是，股價評估報告書中有四種方法，卻捨棄對北銀最有利的市場禁止法，改成市場比較法，評比方法很弔詭。