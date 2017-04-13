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懸宕20年的掩埋場該有答案了
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自己為愛出走 卻干涉長子戀情

2017-04-13

在感情路上，宏仁集團總裁王文洋無法「始終如一」，不過，對於孩子，王文洋可是百分百的付出，只要聊到小孩，臉上總是掩不住驕傲。

王文洋為了兒女王泉仁、王思涵，從未帶呂安妮「進家門」，當年就算戀情鬧得轟轟烈烈，每個星期日仍保留給女兒，辦公室裡掛的畫是女兒小時候畫的，「御之苑」的房子也早就過戶給女兒，大媽王月蘭的遺產，王文洋也直接贈與三位子女。

對於長子王泉仁的戀情，父子過去曾因「門當戶對」一事鬧得不愉快，最後王泉仁娶了首都客運千金李晶晶，但沒幾年以離婚收場。二○一四年日本女星麻衣帶球嫁給王泉仁，王文洋也鬆口「自己的幸福自己追求」，不再干涉。目前王泉仁住在御之苑對面，和王文洋僅隔一條街。

談到小兒子王泉力，王文洋則掩不住驕傲，「他智商很高，學東西很快！」王泉力的音樂天分高，學大提琴不滿兩年，就取得檢定八級資格，而王文洋買給王泉力的大提琴，是世界三大名琴之一，以一六○萬美元購入（當時約台幣五千萬元）。王文洋甚至帶著王泉力南下與奇美集團創辦人許文龍見面，來場「以琴會友」。

不過，真正好的樂器可不是幾千萬元能打發的，王文洋就曾笑說「我好怕王泉力跟我要禮物！」原來，王泉力看上一把琴，價值大約二十四億元，王文洋嚇得委婉地說︰「爸爸買不起啦！」（記者張慧雯）

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  • 王文洋的長子王泉仁。（資料照）

    王文洋的長子王泉仁。（資料照）

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