王文洋、呂安妮 「早未住一起 何來分居」

2017-04-13

〔記者張慧雯／台北報導〕週刊報導，宏仁集團總裁王文洋與女友呂安妮長達二十二年婚外情以分手收場，且雙方早已分居。對此，宏仁集團公關顧問梁家堯昨舉行記者會表示，王文洋自二○○七年至今都是單身，且二○○三年買下「御之苑」後，從來沒有與呂小姐住在一起過，既未住在一起，何來分居之說？

王文洋與呂安妮轟轟烈烈的婚外情起於一九九五年，當年這起師生戀震驚社會，更讓台塑集團創辦人王永慶震怒，一腳把王文洋踢出台塑；後來王文洋創立「宏仁集團」，一九九九年呂安妮更生下王泉力，二○○七年王文洋元配陳靜文因胃癌過世，但等了這麼多年，王文洋卻宣布「不會再婚」。

兩人的戀情如今撲朔迷離，是否分手眾說紛云。不過，宏仁集團創立之初，呂安妮幫忙處理許多公司大小事，直到生下王泉力後才淡出，專心照顧小孩；而二○一○年王文洋帶著她赴日宴請日本議員，席間大方向賓客介紹「這是我太太安妮」，證明呂安妮在王文洋心裡的重量，不少人認為兩人只差一張結婚證書而已。

不過，二○一一年以後，王文洋鮮少帶著呂安妮出席公開場合，近來兩人分手傳聞不斷，但王文洋總是一笑置之；昨日王文洋看到自己成為媒體焦點，私下無奈感嘆：「到底有什麼好報導的？這也可以變成新聞頭條喔？」

王文洋二○○三年買下「御之苑」後，都是和兒女王泉仁、王思涵同住，考慮兒女與呂安妮的感受，王文洋曾公開承認，從未將呂安妮帶進「御之苑」，而是另購豪宅。據了解，王文洋至少送給呂安妮兩間信義計畫區豪宅，外傳還有大安區帝寶附近的豪宅。

據王文洋朋友指出，王、呂的關係就是「家人」、「朋友」，呂安妮會帶著兒子王泉力跟王文洋吃飯，只是近幾年王泉力出國，見面次數就少了點；認真說起來，對於討厭、反對婚姻制度的王文洋而言，呂安妮應該算是「女朋友之一」，兩人的關係從以前到現在都差不多如此。