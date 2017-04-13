王文洋、呂安妮 「早未住一起 何來分居」
〔記者張慧雯／台北報導〕週刊報導，宏仁集團總裁王文洋與女友呂安妮長達二十二年婚外情以分手收場，且雙方早已分居。對此，宏仁集團公關顧問梁家堯昨舉行記者會表示，王文洋自二○○七年至今都是單身，且二○○三年買下「御之苑」後，從來沒有與呂小姐住在一起過，既未住在一起，何來分居之說？
王文洋與呂安妮轟轟烈烈的婚外情起於一九九五年，當年這起師生戀震驚社會，更讓台塑集團創辦人王永慶震怒，一腳把王文洋踢出台塑；後來王文洋創立「宏仁集團」，一九九九年呂安妮更生下王泉力，二○○七年王文洋元配陳靜文因胃癌過世，但等了這麼多年，王文洋卻宣布「不會再婚」。
兩人的戀情如今撲朔迷離，是否分手眾說紛云。不過，宏仁集團創立之初，呂安妮幫忙處理許多公司大小事，直到生下王泉力後才淡出，專心照顧小孩；而二○一○年王文洋帶著她赴日宴請日本議員，席間大方向賓客介紹「這是我太太安妮」，證明呂安妮在王文洋心裡的重量，不少人認為兩人只差一張結婚證書而已。
不過，二○一一年以後，王文洋鮮少帶著呂安妮出席公開場合，近來兩人分手傳聞不斷，但王文洋總是一笑置之；昨日王文洋看到自己成為媒體焦點，私下無奈感嘆：「到底有什麼好報導的？這也可以變成新聞頭條喔？」
王文洋二○○三年買下「御之苑」後，都是和兒女王泉仁、王思涵同住，考慮兒女與呂安妮的感受，王文洋曾公開承認，從未將呂安妮帶進「御之苑」，而是另購豪宅。據了解，王文洋至少送給呂安妮兩間信義計畫區豪宅，外傳還有大安區帝寶附近的豪宅。
據王文洋朋友指出，王、呂的關係就是「家人」、「朋友」，呂安妮會帶著兒子王泉力跟王文洋吃飯，只是近幾年王泉力出國，見面次數就少了點；認真說起來，對於討厭、反對婚姻制度的王文洋而言，呂安妮應該算是「女朋友之一」，兩人的關係從以前到現在都差不多如此。
看更多！請加入自由時報粉絲團
- 豬哥亮對她有恩... 王彩樺談謝金燕兒身世之謎
- 女大生整脊整到下體出血 推拿師涉性侵判4年
- 前瞻計畫 鄭文燦、林佳龍：非獨厚綠營
- 雨勢下錯地方 嘉義2座水庫仍渴
- 星爵不認性感 表白雷神美隊
- 陳俊秀雙響 對倪仔「特別殺」
- 台鐵媒合訂票 隔4月才通知
- 《TAIPEI TIMES 焦點》 KMT selling out nation: Lee Ching-yu
- 建雙溪水庫 市府：近斷層憂潰堤
- 司改會議》人民將司法官直送評鑑 低空過關
- 聯合航空乘客掛彩 其實受傷可避免
- 新南向來台免簽 新增菲律賓
- 前進國際名校 薇閣高中國際班全壘打
- 空汙嚇人 空氣清淨空調對抗PM2.5
- 寇特羅素加盟《星際異攻隊2》 導演美夢成真
- 福隆沙雕季10年 造13公尺城堡
- 自由廣場》〈台灣女人說話〉白玫瑰仍未照到陽光
- 追可疑蛇行轎車 三重警不慎摔車滿身傷
- 進口蔬果查驗 日農藥殘留最多
- 大支打造MC小英 外媒驚艷
- 立院初審刑訴法修正草案》羈押審查程序 被告律師可閱卷
- 倒洪 挺吳中常委譙「佔著茅坑…」
- 取締中國漁船 擬布建紅外線、無人機
- 扮孕婦搶銀樓 警巡邏逮個正著
- 空氣清淨機升級美肌保濕
- 打高爾夫 射擊 賞螢 3校課程具特色
- 自由廣場》〈北社評論〉對「前瞻基礎建設計畫」的期許
- 外員山裝甲車營區 登錄歷史建築
- 「年輕人很會花錢」徐重仁被譙翻
- 俄否決安理會對敘化武攻擊決議
- 不忍「伊」傷心 川普轉念轟敘利亞
- 屏東國中小教師介聘 兼行政擬加分
- 【1258人次鳥友完成數鳥任務】永安、茄萣濕地開發 威脅「黑琵」生態
- 侵入私處喬尾椎 整復師另犯醫師法
- 平鑫濤患失智症 瓊瑤求他「最後一個忘了我」
- 「戒」不了的「旗」蹟 印地安人回主場止敗
- 《小檔案》員山人的共同記憶
- MILIYAH秘戀人夫 偷情照曝光急切割
- 《TAIPEI TIMES 焦點》 Taipei mayor to invite Xi to Taipei Universiade
- 千年茄苳樹棲地 喜見湧泉
標題：王文洋、呂安妮 「早未住一起 何來分居」
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email