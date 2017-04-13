續列觀察名單機率高 操縱匯率難除名 減少干預恐成常態

2017-04-13

〔編譯楊芙宜、盧冠誠／綜合報導〕美國財政部匯率報告最快十四日出爐，路透報導，台灣央行官員指出，台灣難逃再次被列入匯率操縱「觀察名單」，主因美台對「匯市干預金額」及「外匯存底孳息」認知差異，最快可能十月才有辦法除名，這意味我國央行減少干預匯市可望成為常態。

台灣去年四月、十月都被美國列入匯率操縱觀察名單，因符合三項判定標準的兩項，包括經常帳順差超過ＧＤＰ（國內生產毛額）三％、持續單邊干預匯市且一年內淨買入外幣逾ＧＤＰ的二％。

央行官員昨暗示，若評斷標準沒變，台灣有一項跑不掉，可能會再列入一次觀察名單。官員表示，以中國為例，去年只符合對美貿易順差逾二○○億美元的標準，仍被列入；換言之，一旦上榜，即使只剩一項符合，仍會連續觀察二次。

路透報導，台灣央行官員表示，一旦被美國列入匯率操縱「觀察名單」，就會被持續觀察十二個月，不但無法立刻除名，後續也一直存在壓力，使得被封為「炒匯殺手」的央行總裁彭淮南，在不到一年的剩餘任期內，匯率政策可發揮空間有限。

報導指出，美國財政部三月下旬曾派員來台實地查訪，拜訪我政府相關單位，並與央行溝通是否干預匯率等問題，但雙方對干預金額和外匯存底孳息的認知存在差異，一名央行官員直言：「這次台灣不可能從觀察名單剔除」。

報導引述央行官員說法，今年以來新台幣升值，「當然是跟美方談判的結果」；美國三項判定標準中，台灣僅一項未構成、即對美貿易順差未達二百億美元，經常帳順差項目完全逃不掉，因為台灣有超額儲蓄、ＧＤＰ規模小，而外匯資產報酬率方面，台、美雙方持續溝通中。

彭淮南上月曾表示，由於央行不再調節新台幣尾盤匯率，台灣外匯資產的孳息收益也受到「低估」，在台、美溝通順暢下，台灣「有機會」從美國匯率操縱觀察名單中移除。不過，央行外匯局長顏輝煌近日表示，若要除名，須連續兩次僅一項符合標準，即使台灣今年判定標準由兩項降為一項，仍無法立即脫離名單。

美匯率報告可望延一兩週

至於美國財政部何時公告匯率報告？一位匯銀主管表示，市場原本預期本週五出爐，但當天美國金融市場休市，所以有機會延後一、兩週。