都勞動部說了算 學者︰公開標準才能服眾

2017-04-13

〔記者黃邦平／台北報導〕勞動部最近預告，打算讓法務部所屬「檢察機關警備車、勘驗車及偵防車之駕駛」適用勞動基準法第八十四條之一「責任制」，多位立委質疑是為「一例一休」大開後門；學者則直言，適不適用都是勞動部說了算，應有公開標準才能服眾。

勞動部長林美珠昨在立法院社福及衛環委員會答詢時強調，檢察機關的偵防車等一出勤，可能因為偵查不公開，且有時效性，駕駛常臨時要延長工作時間；此外，教育部考試入闈人員每次入闈就要十八天，確實有需要；她不否認可能是因為週休二日新制調適過程發現問題，但申請指定為責任制，都要經過專業的委員會嚴謹審理，不會濫用。

國民黨立委蔣萬安質疑，現在突然「有需要」，說穿了是一例一休缺乏彈性的後遺症，連蔡英文的政見都強調要「停止責任制濫用」，勞動部竟想開後門。

民營企業比政府更需要彈性

民進黨立委林淑芬批評，公部門帶頭放寬，難道「只許州官放火、不許百姓點燈」？她預言，勞動部如果接受這樣的理由，其他民間企業也會以同樣理由要求納入，恐怕演變成「政策轉彎破口」，加上「滑坡效應」難以收拾。

台灣大學國家發展研究所副教授辛炳隆指出，現有的彈性工時或八十四條之一的豁免條款都可提供彈性，問題在於缺乏明確的遊戲規則，到底誰能納入、誰獲指定，往往都是勞動部說了算；像政府機關駕駛的問題大可透過增加人力解決，相較之下，民營企業需要衡量成本，面對的變數更多，更需要彈性，更有理由適用，勞動部應訂出公開的標準，讓各界心服口服。