磐石會長林錫銘︰非修法不可

2017-04-13

服務業應給上班彈性

〔記者歐祥義／台北報導〕對於一例一休爭議，磐石會會長、偉詮電子董事長林錫銘認為，「勞基法」卅六條非修不可，幾乎大部分的製造業都已是週休二日了，而服務業千奇百怪，各有行業特色，應給予上班彈性；尤其自由經濟的人力市場有其機制，不必認為老闆總是苛待員工；事實上，許多業主寶貝員工都還來不及，怎敢苛待？

林錫銘指出， 勞基法卅六條應修回原條文：「勞工每七日中至少應有一日之休息，作為例假。」他表示，勞基法二十四條有關加班費之規定，對於假日可折衷修改為一倍工資，並依實際加班小時計算，不應不到四小時也算四小時；平日加班可維持前兩小時一．三四倍與後兩小時一．六七倍，如此資方較可能負擔，勞方也才有班可加。否則，可能像雲林某大財團企業之對策，本勞根本無班可加，只有外勞可以，而且津貼也減少了。

林錫銘認為，對於那些已接近三十年退休年資之勞工，一個月影響收入超過萬元！而勞退舊制退休金是以退休前半年的所有月平均收入計算，除了本薪還包含各種獎金、津貼和加班費，三十年四十五個基數，影響退休金將近五十萬元！對於一個出賣勞力的勞工，臨老面對此待遇，真是情何以堪！