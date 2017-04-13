檢察機關駕駛適用責任制 勞動部︰確有需要 林伯豐︰公部門做不到 卻要民間做

2017-04-13

同是駕駛問題 政府應替民間著想

〔記者羅倩宜／台北報導〕勞動部擬將檢察機關駕駛適用責任制，排除一例一休限制。對此，工商協進會批評：「只許州官放火、不許百姓點燈」；工業總會質疑：「勞動部認為司機不能丟包檢察官，卻可以丟包其他人？」中小企業總會則指出，這凸顯勞基法確有不可行之處，應全面修法，不該只為檢察機關開特例。

工商協進會理事長林伯豐表示，勞動部此舉是「只許州官放火、不准百姓點燈」，公部門做不到的事情，卻要民間來做，「把老百姓當成什麼？」他認為，同樣是駕駛，全國規定應一致，「難道檢察機關的司機調度會比客運、貨運業困難嗎？」

司機不能丟包檢察官 客人可以？

林伯豐說，得知勞動部這個最新作法，他非常憤怒，勞動部原本今天下午找七大工商團體會談，他決定缺席抗議，「這太沒意思了，完全是想找企業去摸頭」。

工總理事長蔡練生表示，勞動部的作法，顯然是鼓勵司機丟包客人或雇主，「民間的駕駛如果丟包乘客，可以得到勞動部的關心，排除在一例一休之外嗎？」他認為，勞基法很多規定用個案解釋並不妥當，必須通盤處理，「高速公路經常塞車，遊覽車司機也有時間到了要下班的需求。難道只有檢察官不能被丟包，坐遊覽車的客人就可以被丟包？」

中小企業總會理事長林慧瑛則認為，勞動部為檢察機關的駕駛開特例，反映了「法的不可行」，一例一休確有修正必要，該修法就要勇於去做，勿礙於面子問題而讓企業和勞工付出代價。她說，從勞工的角度來看，不少中小企業主的駕駛想加班，但一例一休卻限縮了他們的加班時數。

商業總會理事長賴正鎰也說，「從總統、行政院長、立委、甚至勞動部長，都有駕駛，就會有駕駛調度和超時工作的問題，希望政府能設身處地替民間著想」。