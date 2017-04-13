Google有意在台併網買綠電

2017-04-13

〔記者廖千瑩／台北報導〕Google全球能源政策負責人Marsden Hanna昨來台舉行小型記者會時表示，Google想在台灣透過併網購買綠電，也希望能有完善的再生能源認證跟檢測制度。

蔡英文總統去年參訪Google台灣資料中心，當時Google承諾在台灣持續擴增資料中心，並會採購台灣的再生能源，而非自建發電廠。

Hanna昨表示，Google必須向大型發電廠購買再生能源，因資料中心必須要有工業級規模的電力供應來維持穩定運作，而在成本效益考量下，必須使用併網系統，將遠離資料中心地點所產生的再生能源電力，傳送到資料中心。

他也指出，透過併網發電，無論是向彰濱鄰近風力發電廠購買的再生能源、或是其他地區發電廠的再生能源，只要搭配完善的財務合約及認證制度，都可以達到購買綠電的目標，因此Google對和台灣所有大型發電廠合作，都保持開放態度。

Hanna說，全球買綠電的主要企業大部分透過再生能源憑證（REC）制度，確保雙方的綠電交易，若台灣未來推出有別於REC制度，但能符合檢測與認證的制度，Google也很願意了解。